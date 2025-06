"Die Meisterschaft wurde ausgiebig gefeiert, inklusive Traktorfahrt"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Acht Jahre lang gab es in Duttenberg keine aktive Mannschaft – jetzt steht der TSV als Meister der Kreisliga B5 Franken fest und steigt in die Kreisliga A auf. Trainer Tim Kühne blickt gegenüber FuPa stolz auf eine außergewöhnliche Saison zurück.

Kein Plan, aber eine große Geschichte

Dass der TSV Duttenberg am Ende ganz oben steht, war zu Saisonbeginn alles andere als selbstverständlich. „Gerechnet haben wir mit der Meisterschaft nicht – das ist für mich auch nicht planbar. Wir haben zu Beginn der Saison bei Null gestartet, hatten keine Bälle, keine Trainingsmaterialien und mussten eine komplett neue Mannschaft formen. Unser oberstes Ziel war der Neuaufbau, und wir wollten eine gute Rolle in der B-Klasse spielen. An die Meisterschaft haben wir dabei nie gedacht oder sie als Ziel ausgesprochen. Wir hatten zur Winterpause ja auch noch neun Punkte Rückstand auf den Tabellenführer.“

Zusammenhalt als entscheidender Faktor

Dass es dennoch für den Titel reichte, erklärt der Coach so: „Ausschlaggebend war definitiv der große Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft und auch im ganzen Ort Duttenberg. Nach acht Jahren gibt es endlich wieder eine aktive Mannschaft in Duttenberg. Die Euphorie war und ist von Anfang an riesig, und jeder hat sich mit eingebracht. Das hat uns als Mannschaft dann von Sieg zu Sieg getragen. Was sich in Duttenberg entwickelt hat, ist etwas ganz Besonderes. An dieser Stelle vielen Dank an alle Beteiligten!“

Kameradschaft als Schlüssel zum Erfolg

Auf dem Platz überzeugte das Team mit spielerischer Qualität und großem Teamgeist: „Neben der fußballerischen Qualität in der Mannschaft haben wir eine unheimlich große Kameradschaft im Team. Jeder steht für jeden ein – auch bei Rückschlägen und Niederlagen. Das war definitiv der Schlüssel zum Erfolg.“

Abenteuer Kreisliga A wird angenommen

Sportlich ist der nächste Schritt klar: „Wir nehmen das Abenteuer Kreisliga A an und werden dort versuchen, uns langfristig zu etablieren.“

Kader wird gezielt verstärkt

Die Kaderplanung läuft bereits: „Mit einigen Spielern sind wir noch in Gesprächen und hoffen, den Kader punktuell verstärken zu können." Bisher feststehende Neuzugänge sind: Christian Eckert (SV Lampoldshausen), Leonard Metz (VfL Obereisesheim), Jan Pospichl (SV Ehrstädt) und Andreas Schöbel (zuletzt pausiert). "Abgänge gibt es keine.“

Klassenerhalt als Ziel

Den Blick auf die neue Saison formuliert Kühne realistisch: „In erster Linie wollen wir schnellstmöglich in der neuen Liga ankommen. Natürlich ist als Aufsteiger der Klassenerhalt das oberste Ziel.“

Fazit

Mit einer bemerkenswerten Saison hat der TSV Duttenberg eine besondere Geschichte geschrieben. 66 Punkte und 99:35 Tore aus 28 Spielen sprechen für sich. Nun freut man sich auf das Abenteuer Kreisliga A – und auf eine weitere gemeinsame Entwicklung.