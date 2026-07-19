– Foto: Thomas Nast

Im FuPa-Teamcheck ziehen Daniel Markus, Trainer des SV Frickenhofen in der Kreisliga A1 Ostwürttemberg, sowie Florian Grau aus der Abteilungsleitung und Presseverantwortlicher Thomas Nast Bilanz und blicken voraus. Nach einer überraschenden Aufstiegssaison stehen Kontinuität, Zusammenhalt und die nachhaltige Entwicklung der Fußballabteilung weiterhin im Mittelpunkt.

Ein Aufstieg, mit dem kaum jemand gerechnet hatte

Im FuPa-Teamcheck ziehen Daniel Markus, Trainer des SV Frickenhofen in der Kreisliga A1 Ostwürttemberg, sowie Florian Grau aus der Abteilungsleitung und Presseverantwortlicher Thomas Nast Bilanz und blicken voraus. Nach einer überraschenden Aufstiegssaison stehen Kontinuität, Zusammenhalt und die nachhaltige Entwicklung der Fußballabteilung weiterhin im Mittelpunkt.

„Wir sind natürlich sehr zufrieden. Die Meisterschaft war zum Greifen nahe. Am Ende reichte es 'nur' zur Vizemeisterschaft. Das Relegationsspiel war ein großartiges Erlebnis für uns. Wir konnten unsere starke Runde krönen und sind in diesem einzigartigen Spiel mit Verlängerung und Elfmeterschießen aufgestiegen. Damit hätte zu Rundenbeginn niemand gerechnet“, sagt Daniel Markus gegenüber FuPa.

Die Saison 2025/2026 wird beim SV Frickenhofen in besonderer Erinnerung bleiben. Obwohl der direkte Titelgewinn knapp verpasst wurde, endete die Spielzeit mit dem Aufstieg – und damit mit einem Erfolg, den zu Saisonbeginn kaum jemand erwartet hatte.

Der Trainer hebt dabei vor allem die geschlossene Mannschaftsleistung hervor.

„Sehr positiv ist der Zusammenhalt und die Leistungsbereitschaft innerhalb des Teams zu bewerten. Die Neuzugänge sind voll eingeschlagen und waren mit dem Bestandskader eine starke Einheit. Auf und neben dem Platz. Die Jungs hatten Bock zu kicken. Waren mutig und leistungsbereit. Auch ich wurde schnell und herzlich aufgenommen. Es gibt immer Sachen, die verbessert werden können, aber die gehören jetzt nicht hier her.“

Für Daniel Markus war der Erfolg deshalb nicht das Werk einzelner Akteure, sondern das Ergebnis einer Mannschaft, die sich über die gesamte Saison hinweg als geschlossene Einheit präsentierte.

Bewährter Weg in der Vorbereitung

Nach dem erfolgreichen Aufstieg setzt der SV Frickenhofen auch in der Vorbereitung auf Kontinuität. Besondere Programmpunkte oder außergewöhnliche Maßnahmen sind nicht geplant.

„Keine. Wir bereiten uns ganz normal, wie auch schon in der vergangenen Saison, vor.“

Der Verein vertraut damit auf den Weg, der bereits in der vergangenen Saison zum Erfolg geführt hat.

Nicht einzelne Spieler, sondern die gesamte Abteilung überzeugt

Einzelne Spieler möchte Daniel Markus bewusst nicht hervorheben. Viel wichtiger ist für ihn die Entwicklung der gesamten Fußballabteilung.

„Die gesamte Fußballherrenabteilung des SV Frickenhofen hat im Laufe der letzten Saison eine beeindruckende positive Entwicklung genommen.“

Anschließend erklärt der Trainer, warum er bewusst auf individuelles Lob verzichtet.

„Einen Einzelnen werde ich jetzt nicht loben. Ein Einzelner stieg auch nicht auf. Lobenswert ist, dass die Reserve und erste Mannschaft wieder zusammengewachsen sind. Beide Mannschaften haben sich im Vergleich zur Vorsaison stark gesteigert und verstehen sich wieder als ein Team. Spaß, Mut und Leidenschaft werden auf und neben dem Platz verkörpert. Die Neuzugänge zu Rundenbeginn haben die Mannschaft stark verjüngt und für einen gesunden Konkurrenzkampf gesorgt.“

Gerade das Zusammenwachsen der ersten und zweiten Mannschaft bewertet Daniel Markus als einen wichtigen Schritt für die weitere Entwicklung des Vereins.

Zielsetzung folgt nach der Vorbereitung

Welche sportlichen Ziele der Aufsteiger in der kommenden Saison verfolgt, soll erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

„Die Zielsetzung wird im Laufe der Vorbereitung intern besprochen und anschließend verkündet.“

Damit möchte sich der Verein zunächst die nötige Zeit nehmen, um die Vorbereitung abzuwarten und anschließend gemeinsam die Marschroute festzulegen.

Florian Grau und Thomas Nast sehen eine offene Liga

Die Frage nach den Meisterschaftsfavoriten beantwortet Daniel Markus bewusst nicht selbst. Stattdessen übergibt er das Wort an Florian Grau und Thomas Nast.

„In dieser äußerst spannenden Liga übergebe ich das Wort an die beiden Verantwortlichen der Abteilungsleitung, Florian Grau, sowie an Presseverantwortlichen Thomas Nast.“

Florian Grau und Thomas Nast sehen mehrere Mannschaften mit guten Chancen auf den Titel.

„Diese Liga verspricht jede Menge Spannung und bringt einige große Namen mit sich. Als ersten Favoriten sehen wir den TV Herlikofen, der die vergangene Saison sicherlich aufarbeiten und den direkten Aufstieg anpeilen wird.“

Anschließend nennen sie einen weiteren Kandidaten.

„Allerdings darf man den TV Straßdorf keinesfalls außer Acht lassen. Seit dem Abstieg aus der Bezirksliga gehören sie regelmäßig zum erweiterten Favoritenkreis. Gelingt es ihnen, die nötige Konstanz über die gesamte Saison zu zeigen, werden sie im Aufstiegsrennen ein gewichtiges Wort mitreden.“

Auch ein Geheimfavorit wird genannt.

„Als Geheimfavoriten haben wir den FC Spraitbach auf dem Zettel. Nach einer sehr durchwachsenen vergangenen Saison könnte die Mannschaft in diesem Jahr den Sprung nach vorne schaffen. Mit Spielertrainer Säsch, mehreren Rückkehrern und einigen vielversprechenden Neuzugängen verfügt der FC über das Potenzial, ganz oben anzugreifen.“

Trotz dieser Einschätzungen wollen sich beide Verantwortlichen nicht auf einen eindeutigen Titelanwärter festlegen.

„Letztendlich möchten wir uns aber auf keinen eindeutigen Favoriten festlegen. Die Liga ist so ausgeglichen und attraktiv besetzt, dass am Ende durchaus auch eine Mannschaft den Aufstieg schaffen kann, mit der vor der Saison kaum jemand gerechnet hätte.“

Veränderungen im Trainerteam und im Kader

Auch personell hat sich beim SV Frickenhofen einiges getan. Im Trainerteam übernimmt Tim Bauer künftig neue Aufgaben.

„Mein Trainerkollege Patrick Karasek wird sich nur noch um das Torspielertraining kümmern und spielen. Tim Bauer muss aus gesundheitlichen Gründen aufhören, Fußball zu spielen, und rückt in das Trainerteam auf. Das ist wichtig für mich, da er die Mannschaft bereits viele Jahre kennt und ein hohes Ansehen in der Mannschaft und bei mir genießt.“

Zudem muss der Verein mehrere Ausfälle verkraften.

„Ben Krieger wird uns leider verlassen. Er wohnt 30 Minuten Fahrtzeit von Frickenhofen entfernt. Fußball in Frickenhofen ist mit seinen Vorlesungszeiten nicht mehr vereinbar. Auch Cedric Köger wird in der Vorrunde aufgrund seines Studiums kürzertreten. In der Rückrunde befindet er sich im Ausland. Luca D'Alesandro hat sich am Ende der Runde einen Kreuzbandriss zugezogen und wird ebenfalls fehlen.“

Auf der anderen Seite verstärkt sich der Aufsteiger mit mehreren Spielern.

„Neuzugänge gibt es selbstverständlich auch. Dabei setze ich voll auf meine bisherige Linie: charakterstarke Spieler, die leidenschaftlichen und attraktiven Fußball spielen wollen, vereint in einer großartigen Gemeinschaft, von Frickenhofen begeistert. Ohne Versprechungen, ohne finanzielle Mittel, nur mit Überzeugungskraft. Der SV Frickenhofen ist mehr als nur 90 Minuten Fußball auf dem Platz.“

Anschließend nennt Daniel Markus die personellen Veränderungen.

„Nach zehn Jahren Abwesenheit kommt Lorenz Hinderberger zurück zu seinem Heimatverein. Ben Traub, der zuletzt eine Saison pausierte, wechselt von der SGM Sulzbach/Gschwend nach Frickenhofen. Jonas Köngeter und Luis Wolber wurden ebenfalls reaktiviert. Florian Madysa kommt vom Ligakonkurrenten Waldstetten II. Aus der A-Jugend stößt Lukas Jäger zu den Aktiven. Lukas kam in der vergangenen Saison auf beachtliche elf Einsätze in der ersten und zweiten Mannschaft. Auch Paul Hinderberger, der noch ein Jahr in der A-Jugend spielen darf, ist bereits ein fester Bestandteil der aktiven Mannschaft und wird selbstverständlich auch in der kommenden Saison dosiert eingesetzt werden. Allerdings liegt die Priorität auf der A-Jugend, die ebenfalls Ziele verfolgen und erreichen will. Paul bestritt in der letzten Runde sieben Spiele und erzielte dabei vier Tore.“

Zum Abschluss unterstreicht der Trainer den eingeschlagenen Weg.

„Die Fußballabteilung entwickelt sich nachhaltig und zukunftsorientiert weiter.“

Regeländerungen mit gemischten Gefühlen

Die Regeländerungen bei der Fußball-Weltmeisterschaft bewertet Daniel Markus differenziert.

„Die Regeländerungen bei der Fußball-Weltmeisterschaft finde ich im Großen und Ganzen ganz gut. Bis auf die verpflichtende Trinkpause.“

Gerade mit Blick auf den Amateurfußball sieht der Trainer und aktive Schiedsrichter Schwierigkeiten.

„Als Trainer und vor allem auch als aktiver Schiedsrichter finde ich die Regeländerungen für den Amateurbereich schwer umsetzbar. Der Schiedsrichter hat schon jetzt alle Hände voll zu tun. Zusätzliche Zeitlimits bei Einwürfen, Abschlägen, Auswechslungen, Behandlungen und so weiter sind für den Schiedsrichter nicht umsetzbar und würden meiner Meinung nach nur zu unnötigen Diskussionen führen.“