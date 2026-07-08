„Die Meisterschaft war eine geschlossene Mannschaftsleistung“

– Foto: Axel Grundler

Im FuPa-Teamcheck zieht Dominik Grauer, Co-Spielertrainer des SSV Rübgarten, ein rundum positives Fazit zur Saison des SSV Rübgarten in der Kreisliga B3 Alb. Nach einer konstant starken Spielzeit und dem Gewinn der Meisterschaft richtet sich der Blick nun auf die Saison als Aufsteiger in der Kreisliga A2 Alb. Das oberste Ziel lautet der Klassenerhalt.

Mit der Saison 2025/2026 zeigt sich Dominik Grauer hochzufrieden. Der SSV Rübgarten überzeugte über die gesamte Spielzeit hinweg mit konstanten Leistungen und sicherte sich am Ende verdient den Meistertitel. Für den Co-Spielertrainer war dieser Erfolg vor allem das Ergebnis einer geschlossenen Mannschaftsleistung.

Eine Saison, die mit der Meisterschaft gekrönt wurde

Trotz der erfolgreichen Saison sieht der Co-Spielertrainer weiterhin Entwicklungspotenzial.

„Wir waren mit der Saison 2025/2026 sehr zufrieden. Die Mannschaft hat über die gesamte Spielzeit hinweg konstant starke Leistungen gezeigt und sich verdient die Meisterschaft gesichert. Der große Zusammenhalt im Team, die hohe Einsatzbereitschaft und die kontinuierliche Entwicklung der Spieler waren entscheidende Faktoren für diesen Erfolg“, sagt Dominik Grauer gegenüber FuPa.

„Natürlich gibt es immer Bereiche, in denen wir uns weiter verbessern können. Wir möchten unsere Leistungen bestätigen, weiter an unserer Spielweise arbeiten und auch in der kommenden Saison mit derselben Einstellung und Motivation auftreten.“

Der Meistertitel soll deshalb nicht den Schlusspunkt, sondern die Grundlage für die kommenden Aufgaben bilden.

Vorbereitung mit Fokus auf die neue Liga

Nach dem Aufstieg richtet sich der Blick bereits auf die Saison 2026/2027. In der Vorbereitung stehen vor allem die Weiterentwicklung der Mannschaft und die Integration der Neuzugänge im Mittelpunkt.

„Der Fokus liegt darauf, uns bestmöglich auf die neue Saison vorzubereiten. Mit intensiven Trainingseinheiten und Testspielen wollen wir als Mannschaft weiter zusammenwachsen, die Neuzugänge integrieren und die Grundlagen für eine erfolgreiche Saison schaffen.“

Das gemeinsame Arbeiten auf dem Trainingsplatz soll die Basis dafür schaffen, den Anforderungen der höheren Spielklasse gewachsen zu sein.

Der Erfolg gehört der gesamten Mannschaft

Einzelne Spieler hebt Dominik Grauer bewusst nicht hervor. Für ihn war die Entwicklung des gesamten Teams ausschlaggebend für den Gewinn der Meisterschaft.

„Wir waren mit der Entwicklung der gesamten Mannschaft sehr zufrieden. Das Team hat sich im Laufe der Saison spielerisch hervorragend entwickelt. Der starke Zusammenhalt jedes Einzelnen war der entscheidende Faktor für unseren Erfolg. Die Meisterschaft war eine geschlossene Mannschaftsleistung, zu der jeder seinen Beitrag geleistet hat.“

Der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft zieht sich damit wie ein roter Faden durch die Bewertung der vergangenen Saison.

Klassenerhalt als klares Ziel

Als Aufsteiger geht der SSV Rübgarten mit einer realistischen Zielsetzung in die neue Spielzeit. Der Verein weiß um die höheren Anforderungen in der Kreisliga Alb, möchte sich dieser Herausforderung aber geschlossen stellen.

„Als Aufsteiger ist unser klares Ziel, die Klasse zu halten. Wir wissen, dass uns in der neuen Liga große Herausforderungen erwarten, möchten aber in jedem Spiel 100 % geben und als Mannschaft geschlossen auftreten. Wenn wir mit derselben Einstellung, dem gleichen Teamgeist und der Einsatzbereitschaft wie in der vergangenen Saison auftreten, sind wir überzeugt, unser Saisonziel erreichen zu können.“

Der Klassenerhalt besitzt damit höchste Priorität.

Favoriten auf den Titel

Gefragt nach den Meisterschaftsanwärtern nennt Dominik Grauer zwei Mannschaften.

„SV Degerschlacht und Young Boys Reutlingen.“

Diese beiden Teams sieht der Co-Spielertrainer in der kommenden Saison in der Favoritenrolle.

Verstärkung für Offensive und Tor

Auch personell hat sich beim SSV Rübgarten etwas getan. Mit Umutcan Sabir vom SV Anadolu Reutlingen wurde die Offensive verstärkt. Zudem wechselte Torhüter Sascha Wackenhut vom TSV Sondelfingen zum Aufsteiger.

„Mit Umutcan Sabir vom SV Anadolu Reutlingen konnten wir uns in der Offensive verstärken. Zudem haben wir mit Sascha Wackenhut vom TSV Sondelfingen einen Torwart für unser Team gewonnen. Wir freuen uns, beide Neuzugänge bei uns begrüßen zu dürfen und sind überzeugt, dass sie unsere Mannschaft mit ihren Qualitäten bereichern und uns in der neuen Saison weiterhelfen werden.“

Der Verein erhofft sich von beiden Neuzugängen zusätzliche Qualität für die bevorstehenden Aufgaben in der höheren Spielklasse.