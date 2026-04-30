Ist noch weit davon entfernt, die Korken knallen zu lassen: Martin Schill sieht die SG Prechtal/Oberprechtal noch vor einem langen Weg. – Foto: Verein

Herr Schill, gegen die SpVgg. Buchenbach hat Ihre Mannschaft noch eine Rechnung offen, das Hinspiel endete mit einer 2:3-Niederlage für die SG. Welche Erinnerung haben Sie an das Hinspiel?

Martin Schill: Die Erinnerung ist noch präsent und war in dieser Woche auch Thema im Training. Die 2:3-Niederlage war sehr ärgerlich, weil wir zwar vieles nicht richtig, aber auch nicht alles falsch gemacht haben. Wir haben im Prinzip gar nicht verteidigt – Buchenbach hatte fünf Torschüsse und dreimal getroffen. Die Niederlage hatten wir uns am Ende selbst zuzuschreiben, weil wir vor dem Tor nicht effektiv genug waren und in der Defensive viel zu nachlässig. Da haben wir gemerkt: So geht es in der Bezirksliga nicht, so gewinnt man nirgends ein Spiel. Ich würde nicht sagen, dass wir eine Rechnung offenhaben, aber wir wollen auf alle Fälle das Ergebnis korrigieren. Weiterlesen: Martin Schill, SG Prechtal/Oberprechtal: "Die Meisterschaft ist noch nicht entschieden" (BZ-plus)