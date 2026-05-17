Die Meisterschaft bleibt dem TSV Landsberg versagt

Für den Landsberger Daniele Sgodzaj gab es kein Durchkommen, die Gundelfinger Leon Sailer (links) und Nico Frisch blocken den Ball und durften am Ende einen 2:1-Sieg feiern. – Foto: Walter Brugger

Die einzige offene Frage in der Bayernliga Süd ist beantwortet. Mit dem 5:1-Sieg gegen den FC Ismaning sicherte sich der TSV 1860 München II den Meistertitel. Bis zuletzt hatte noch der TSV Landsberg darauf gehofft, doch die Lechstädter verloren das Fernduell und sind nach der 1:2-Niederlage beim FC Gundelfingen Vizemeister. Trotzdem steigt Landsberg bekanntlich direkt in die Regionalliga auf. Erfolgserlebnisse feierten zwei Kellerkinder. Während sich Türkspor Augsburg mit dem 4:2-Sieg bei Türkgücü München in die Landesliga verabschiedet, hat der TSV Kottern mit dem 3:0 gegen den FC Deisenhofen kräftig Selbstvertrauen für die Abstiegsrelegation gesammelt. Dort treffen die Oberallgäuer auf den TSV Seebach. Los geht es am Donnerstag, die Entscheidung fällt im Rückspiel am Pfingstmontag in Kottern.

Spieltext Gundelfingen - TSV Landsb. 18 Spiele lang war der TSV Landsberg seit Oktober ungeschlagen, doch mit der 1:2-Niederlage beim FC Gundelfingen riss diese Serie. Schon in der ersten Halbzeit hatte der FCG die gefährlicheren Aktionen, an denen vor allem Janik Noller beteiligt war. In seinem letzten Spiel für die Gundelfinger setzte er die Kugel bei seiner Chance über die Latte (34.). Vier Minuten später bereitete Noller vor, doch Stürmer David Spizert traf den Pfosten.

Als Landsberg nach dem Seitenwechsel in Führung ging, war aus Gundelfinger Sicht auch etwas Pech dabei. Denn bei der Hereingabe von Maximilian Berwein gingen Maximilian Seemüller und Gundelfingens Verteidiger Dario Nikolic gleichzeitig zum Ball, der zum 0:1 neben dem Pfosten landete. Referee Andreas Hummel vermerkte es später als Eigentor. Beim FCG war es Zeit für neue Impulse, wobei Trainer Thomas Rudolph auf der dünn besetzten Bank wenig Auswahlmöglichkeiten hatte. „Die Jungs funktionieren einfach, egal wen ich wo bringe“, stellte der Coach zufrieden fest. Marvin Meier, der keine zwei Minuten nach seiner Einwechslung goldrichtig stand, verwertete die Hereingabe von Samuel Seibold zum 1:1. Wenig später zündete Samuel Seibold den Turbo und jagte den Ball im zweiten Versuch zum 2:1 ins Netz. Beinahe hätte sogar noch ein dritter „Joker“ gestochen, der auf einer gänzlich ungewohnten Position im Sturm auflief. Die Rede ist von Tobias Werdich, der eigentlich zwischen den Pfosten steht – und kurz vor Schluss das 3:1 auf dem Fuß hatte. Doch Baltzer verhinderte das Premierentor Werdichs.

Schiedsrichter: Andreas Hummel (Betzigau) - Zuschauer: 284

Tore: 0:1 Dario Nikolic (54./Eigentor), 1:1 Marvin Meier (76.), 2:1 Samuel Seibold (79.)

Spieltext Pipinsried - SV Erlbach

Zwei grundverschiedene Halbzeiten sahen die Fans beim 2:0-Sieg des SV Erlbach beim FC Pipinsried. Pipinsried hatte im ersten Abschnitt die besseren Chancen, die beste vergab der scheidende Torjäger Nico Karger kurz vor der Pause. Erlbachs Simon Hefter hatte Angelo Mayer im Strafraum gelegt, doch sein Keeper Jonas Eschler ließ sich beim folgenden Elfmeter nicht überwinden - und parierte obendrein den Nachschuss überragend.

Die Großtat Eschlers beflügelte Erlbach, denn in der zweiten Halbzeit präsentierte sich das Team deutlich verbessert und ging nach Wiederanpfiff durch Levin Ramstetter sofort in Führung. Doch damit nicht genug, sechs Minuten später legte Hefter den zweiten Treffer nach. Sehr zum Ärger von Pipinsrieds Trainer Roman Langer, der kritisierte, dass seine Schützlinge den SV Erlbach regelrecht zum Kontern einlud.

Schiedsrichter: Peter Frank (Uttenreuth) - Zuschauer: 125

Tore: 0:1 Levin Ramstetter (49.), 0:2 Simon Hefter (55.)

Bes. Vorkommnis: Nico Karger (FC Pipinsried) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Jonas Eschler (37.).

Spieltext Türkgücü Mün - TürkAugsburg Für Türkspor Augsburg war es ein versöhnlicher Abschied. Mit dem 4:2-Sieg bei Türkgücü München verhinderten die Augsburger nicht nur das Abrutschen ans Tabellenende, sie feierten auch den ersten Sieg nach der Winterpause. Dabei bewies die als Absteiger feststehende Mannschaft von Trainer Servet Bozdag, der Türkspor ebenso wie ein großer Teil der Spieler verlassen wird, durchaus Moral. Denn die Münchner hatten durch den Doppelpack von Ivan Martinovic innerhalb von 100 Sekunden vorgelegt. Entscheidend war dann die schnelle Antwort von Türkspor Denn erst gelang Berkan Aydin unmittelbar nach dem 2:0 der Anschlusstreffer, wenig später stellte Ibrahim Capar auf 2:2. In der zweiten Halbzeit boten die Augsburger dank der Treffer von David Anyaonu und Valdrin Katana schließlich auf die Siegerstraße ein und feierten so noch ein Erfolgserlebnis am Ende einer frustrierenden Saison.

Schiedsrichter: Magnus Gehrwald (Irlbach) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Ivan Martinovic (23.), 2:0 Ivan Martinovic (25.), 2:1 Berkan Aydin (27.), 2:2 Ibrahim Capar (31.), 2:3 David Anyaonu (68.), 2:4 Valdrin Katana (76.)

Spieltext Geretsried - Nördlingen Schiedsrichter: Fridolin Hiefner (Finning) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Manuel Meyer (3.), 1:1 Anastasios Karpouzidis (8.), 2:1 Tyrone Prepeluh (43.), 3:1 Alexander Bazdrigiannis (46.), 4:1 Srdan Ivkovic (77.)

Gelb-Rot: Mario Szabo (71./TSV Nördlingen)