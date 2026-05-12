– Foto: VfB Vaihingen

In der Kreisliga B7 Enz/Murr sind die Würfel gefallen. Der VfB Vaihingen hat sich vorzeitig die Meisterschaft gesichert. Die Bilanz der Mannschaft von Co-Trainer Philipp Herrmann liest sich wie ein sportliches Märchen: 21 Siege in 21 Spielen bei einem Torverhältnis von 118:9. Mit 63 Punkten ist der Vorsprung auf den Zweitplatzierten, den FV Markgröningen II, der bei 45 Zählern steht, uneinholbar. Die Rückkehr in die A-Klasse ist damit perfekt.

Der entscheidende Moment des Titelgewinns ereignete sich für die Spieler des VfB Vaihingen unter ungewöhnlichen Umständen. Die Entscheidung fiel nicht auf dem Rasen, sondern durch die Ergebnisse der Konkurrenz. „Die Meisterschaft als solche fühlt sich komplett anders an als die vor zwei Jahren. Wir waren vom ersten Spieltag an auf dem ersten Tabellenplatz, und zu Beginn der Rückrunde wurde eigentlich jedem bewusst, dass sich nicht die Frage stellt ob, sondern nur wann uns das Meisterstück gelingen wird. Dass es dann schlussendlich ‚von der Couch aus‘ passiert ist, war dann auch ein wenig surreal“, beschreibt Philipp Herrmann gegenüber FuPa die Situation. Im darauffolgenden Training wurde der Erfolg bereits mit „ein paar Bierchen“ gewürdigt, doch die offizielle Feier mit der Wimpelübergabe ist für den 31. Mai, den letzten Heimspieltag, geplant.

Die Rückkehr als unumstößliche Verpflichtung

Hinter dem Erfolg steht ein klarer Plan, der bereits im vergangenen Sommer nach einem schmerzhaften sportlichen Rückschlag gefasst wurde. Der Aufstieg war für den Verein alternativlos. „Nach dem bitteren Abstieg in der vorherigen Saison und so gut wie keinen Abgängen im vergangenen Sommer war es das klare Ziel, direkt wieder aufzusteigen. Alles andere als der direkte Wiederaufstieg wäre eine Enttäuschung gewesen“, erklärt Philipp Herrmann die Ambitionen. Diese Entschlossenheit spiegelte sich in der Dominanz wider, mit der das Team durch die Liga marschierte.

Stabilität durch personelle Kontinuität

Dass der VfB Vaihingen keine Anlaufschwierigkeiten hatte, lag vor allem an der Treue des Kaders zum Verein. Während andere Absteiger oft einen personellen Umbruch verkraften müssen, blieb das Team in Vaihingen weitestgehend zusammen. Laut Philipp Herrmann lag die Stärke darin, „dass das Grundgerüst aus der A-Klasse, wie bereits erwähnt, einfach zusammengeblieben ist. Es gab also keine ‚Selbstfindungsphase‘ oder Ähnliches zu Beginn der Saison. Zudem zeichnete uns auch ein extrem starker Zusammenhalt und ein in sich stimmiges Mannschaftsgefüge aus.“

Individuelle Qualität als Lösung gegen tiefe Gegner

Sportlich bestach der Meister durch eine hohe individuelle Klasse in allen Mannschaftsteilen, die es ermöglichte, auch gegen defensiv eingestellte Kontrahenten spielerische Lösungen zu finden. In der Offensive bildeten Pasquale Arena, Louis Wäbisch und Luca Fuchs ein perfekt aufeinander abgestimmtes Trio. Die Defensive um Torhüter Denis Rommel sowie die Innenverteidiger Alexander Wernicke, Nico Wäbisch und den derzeit langzeitverletzten Tom Kretzschmar sorgte nicht nur für Stabilität, sondern auch für ein hohes Niveau im Spielaufbau. Im Mittelfeld hob Philipp Herrmann besonders den Routinier Daniel Wargow hervor, der „Woche für Woche herausragende Laufleistungen lieferte und zum Ende der Saison hin auch immer treffsicherer wurde“.

Hochzeitsglocken statt Ballermann-Trubel

Trotz der Euphorie über den Aufstieg wird es in diesem Jahr keine klassische Mannschaftsfahrt geben. Ein privates Ereignis genießt innerhalb des Teams Vorrang vor der gemeinsamen Reise. „Ein Mannschaftsausflug als solcher ist nicht geplant, da ein Spieler am bestmöglichen Zeitpunkt für einen solchen heiratet und dieses Event den Spielern dann doch deutlich wichtiger war als eine Mannschaftsfahrt an den Ballermann“, verrät Philipp Herrmann. Stattdessen wird die Meisterschaft in Vaihingen Enz „ordentlich begossen“.

Offene Fragen zur kommenden Spielzeit

Während der Erfolg der aktuellen Saison noch in vollen Zügen genossen wird, halten sich die Verantwortlichen bezüglich der Zukunft noch bedeckt. Auch wenn der Aufstieg in die Kreisliga A feststeht, ist die Planung für das nächste Jahr noch nicht öffentlich. „Zur kommenden Saison und der Kaderplanung kann ich mich zu diesem Zeitpunkt leider noch nicht äußern“, so das knappe Fazit von Philipp Herrmann. Für den Moment überwiegt in Vaihingen jedoch der Stolz auf eine bisher makellose Spielzeit 2025/2026.