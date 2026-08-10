 2026-08-06T13:32:42.897Z

Umfrage

Die Meisterfrage: Mehrheit der User tippt auf Differdingen

Gut Zwanzig Prozent der FuPaner sehen Bissen als Meister

von Paul Krier · Heute, 12:44 Uhr · 0 Leser
Differdingen oder Bissen - auch unsere User sehen eines dieser beiden Teams am Ende ganz vorne
Differdingen oder Bissen - auch unsere User sehen eines dieser beiden Teams am Ende ganz vorne – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

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Seit kurz vor dem Saisonstart in der Nationaldivision wollten wir von unseren Lesern wissen, wer ihrer Meinung nach Meister in der Spielzeit 2026-2027 werden wird.

Kann man unserer nicht repräsentativen Umfrage Glauben schenken, könnte es wieder zu einem Zweikampf zwischen Meister Bissen und Vize Differdingen kommen: 31,3 Prozent der insgesamt 201 abgegebenen Antworten fielen dem FCD zu, 21,4 Prozent dem FC Atert.

Immerhin noch 12,4 Prozent sehen Strassen am Ende ganz oben stehen, nur sechs Prozent haben auf Mondorf getippt.