Die Meisterfrage: Mehrheit der User tippt auf Differdingen

Differdingen oder Bissen - auch unsere User sehen eines dieser beiden Teams am Ende ganz vorne – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Seit kurz vor dem Saisonstart in der Nationaldivision wollten wir von unseren Lesern wissen, wer ihrer Meinung nach Meister in der Spielzeit 2026-2027 werden wird.

Kann man unserer nicht repräsentativen Umfrage Glauben schenken, könnte es wieder zu einem Zweikampf zwischen Meister Bissen und Vize Differdingen kommen: 31,3 Prozent der insgesamt 201 abgegebenen Antworten fielen dem FCD zu, 21,4 Prozent dem FC Atert.