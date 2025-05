Die Meisterfeier und Abschiedsparty beim SV Walbeck

Alles war angerichtet für einen besonderen Fußballnachmittag. Rund 200 Zuschauer sorgten am Bergsteg für eine würdige Kulisse, als die Frauen des SV Walbeck ihre letzte Hürde auf dem Weg zur Meisterschaft in der Niederrheinliga nahmen.

In der 18. Minute bedeutete ein abgefälschter Schuss von Vivian Tepaß die Walbecker Führung. Die Freude währte jedoch nur kurz. Ein Abstimmungsfehler ermöglichte den Gästen durch Irem Koc den Ausgleich. Doch auch die Walbecker Antwort ließ nicht lange auf sich warten. In ihrer besten Phase des Spiels trafen sie dreimal binnen sechs Minuten. Samira Berns stellte nach Zuspiel von Marith Müller-Prießen die Führung wieder her (30.). Lena Janßen erhöhte zwei Minuten später in ihrem Abschiedsspiel per Kopf auf 3:1. Auch für Anja Juntermanns war es das letzte Spiel – sie staubte zum 4:1 ab (36.).

Keine Gefahr trotz 2:4

TuSA Düsseldorf verkürzte in der 63. Minute noch einmal auf 2:4, aber der Sieg des Meisters geriet nicht mehr in Gefahr. Vivian Tepaß und erneut Lena Jansen hatten noch zwei hochkarätige Chancen – dann konnte die endlich beginnen.

Auch an der Seitenlinie endete eine Ära. Für die beiden Trainer Dieter Blomm und Uli Berns war es ebenfalls das letzte Spiel am Bergsteg. „Schöner kann man nicht aufhören“, sagte Dieter Blomm. „Wir haben alle an einem Strang gezogen. Das war der Schlüssel zum Erfolg“, so Uli Berns.