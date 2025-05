Die Meister sind gekürt

Die SpG Trienz/Robern II springt am letzten Spieltag noch auf Platz 1 +++ Der SV Mörtelstein hält dem Druck Stand +++ Relegation noch offen

In einem hochspannenden Saisonendspurt sprang die SpG Trienz/Robern II in der B1-Klasse durch einen 4:1 Sieg über Neckarburken/Auerbach II noch auf Platz 1. Begünstigt wurde dies durch das "Meisterflattern" der SpG Hochhausen/Hüffenhardt, welche als Tabellenführer am letzten Spieltag eine 2:0 Führung auf eigenem Platz gegen Schefflenz II noch verspielte und mit 2:3 nach 90 Minuten mit leeren Händen da stand.

Ähnlich erging es in der B2-Klasse dem VfK Diedesheim II. Die doppelte Meisterfeier war schon geplant und die Mannschaft um V. Celiscak strotzte vor Selbstvertrauen, fest entschlossen dem direkten Konkurrenten SV Mörtelstein im direkten Duell die Meisterschaft noch zu entreißen. Doch die "Kanarienvögel" hielten dem Druck Stand und gingen schon in der ersten Halbzeit mit 2:0 in Führung um nach 90 Minuten die verdiente Meisterschaft zu feiern.