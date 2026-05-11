Die Meister-Elf aus Monsheim jagt nun das Double

Die erste große Sause liegt schon hinter den Fußballern vom TuS Monsheim. Am Mittwochabend soll die zweite folgen. Dann trifft der A-Klassen-Meister im Pokalfinale auf den Ligakontrahenten SV Horchheim II. Foto: Marc Braner/pakalski-press

Monsheim/Horchheim. Die Wetterprognose für Mittwochabend kündigt für Worms mit hoher Wahrscheinlichkeit Regen an. Schade, denn dann steigt am Holzhof das Kreispokalfinale. (19 Uhr). Das verdient zweifellos Sonnenschein und viele Zuschauer, zumal zwei der besten Mannschaften des Kreises aufeinandertreffen. Der frisch gebackene A-Klassen-Meister TuS Monsheim begegnet dem SV Horchheim II.

TuS Monsheim strebt nach dem Double. „Das ist unser Ziel“, propagiert Tobias Hess, im zweiten Jahr Spielertrainer beim Meister. Im Vordergrund stehe jedoch der Spaß und die Freude, ein Endspiel zu genießen. Damit gehen die Monsheimer mit der gleichen Einstellung in die Partie wie der SV Horchheim II, der sich laut Trainer Michael Denschlag in der Rolle des Underdogs sieht - und damit auch sehr zufrieden ist.

Mi., 13.05.2026, 19:00 Uhr SV Horchheim Horchheim II TuS Monsheim Monsheim 19:00 live PUSH

Trotzdem läuft die Bezirksliga-Reserve mutig auf. „Der Pokal hat seine eigenen Gesetze“, bemüht Denschlag eine Fußballer-Weisheit, die sich in der Tat schon häufiger in Kreispokalfinals bewahrheitete. Außerdem haben die Horchheimer in dieser Runde noch kein Spiel gegen TuS Monsheim verloren. Im Hinspiel trennte man sich Remis, das Rückspiel – der Zufall will es so – folgt erst am nächsten Wochenende.

Nils Grauer leitet das Endspiel

Die Auszeichnung, diese Begegnung zu leiten, gebührt in dieser Saison Oberliga-Schiedsrichter Nils Grauer von der SG Nieder-Wiesen. Ihm assistieren Moritz Hammen und Finn Baumann. Auf den neutralen Platz von Nibelungen Worms verständigten sich beide Mannschaften unter Moderation von Pokalspielleiter Ralf Müller. Das geographisch günstiger gelegene Uwe-Becker-Stadion schied aus, weil die TSG Pfeddersheim II am Pokal-Wettbewerb nicht teilgenommen hatte.

Pokalverteidiger TSV Gau-Odernheim II war nach dem Aufstieg in die Bezirksliga nicht startberechtigt. Der SV Horchheim II schaltete auf dem Weg ins Endspiel TuS Hochheim (2:1), die SG Westhofen/Gundheim/Abenheim (6:2), TuS Neuhausen II (3:0) und die SG Spiesheim/Albig 1:0 aus. TuS Monsheim qualifizierte sich über Siege gegen FT/Alemannia Worms (kampflos), Suryoye Worms (5:0), Vorjahres-Finalist SG Mauchenheim/Freimersheim 5:3 und VfL Gundersheim II/TuS Flomborn für dieses Endspiel.





