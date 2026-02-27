Der SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz überzeugt in der Landesliga Süd. Trainer Tobias Voigt äußert sich im FuPa-Teamcheck zur historischen Punktejagd und dem besonderen Teamgeist seiner Mannschaft.
Historische Bestmarke zur Winterpause
Die Bilanz der ersten Saisonhälfte sorgt für Begeisterung im Verein. „Insgesamt fällt das Fazit positiv aus. Wir haben erstmals seit der Saison 2017/2018 zum Winter wieder die 30-Punkte-Marke überschritten und damit die Ausbeute aus den Vorjahren deutlich übertroffen“, bilanziert Tobias Voigt. Damit hat der SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz seine Ambitionen im oberen Tabellendrittel eindrucksvoll untermauert.
Trendwende und mentale Stärke
Der sportliche Aufschwung ist für den Trainer kein Zufall, sondern die Fortsetzung eines Trends. „Aus meiner Sicht hat die Mannschaft ihr Potenzial bereits in der Rückserie der letzten Saison angedeutet, an deren Ende 26 Punkte auf unserem Konto waren“, erklärt der Coach. Besonders die Nervenstärke in engen Partien gab den Ausschlag: „Die meisten der 50:50-Spiele haben wir also gewonnen. In der Hinserie der Vorsaison sah das noch anders aus. Da haben wir gleich fünf Spiele mit einem Tor verloren, davon vier Mal mit 1:0, und standen zum Winter auf Platz elf.“
Mentalitätsspiele gegen die Top-Teams
In der Tabelle rangieren mit dem FSV 63 Luckenwalde II, dem 1. FC Guben, Victoria Seelow und dem VfB 1921 Krieschow II vier Teams vor den Ströbitzern, doch die direkte Konfrontation verlief oft siegreich. „Gegen gleich drei dieser Mannschaften konnten wir gewinnen. Speziell diese Siege, unter anderem auswärts in Guben und in Krieschow, waren echte Mentalitätsspiele des Teams. Die Bereitschaft, die ich in diesen Spielen gesehen habe, war schon besonders“, schwärmt Tobias Voigt. Auch die knappe 1:2-Niederlage in der Nachspielzeit im Pokal gegen den 1. FC Frankfurt bleibt als „leistungstechnisches Ausrufezeichen“ in positiver Erinnerung.
Ausgewogene Balance auf dem Platz
Das Erfolgsgeheimnis liegt in der geschlossenen Arbeit gegen den Ball. Ein Sonderlob erhalten Michael Kowal und Richard Lampel: „Sie zeigen in den Spielen einen großen Aufwand in der Ballrückeroberung und sind deshalb viel mehr für unsere Mannschaft als reine Offensivkräfte.“ Die Offensive beginnt für den Trainer bereits in der Abwehrreihe und bei Keeper Marius Weeke. „Die Spieler wissen, dass ich von ihnen nicht nur stabile Leistungen im Abwehrverhalten sehen möchte, sondern vor allem auch Lösungen im Spielaufbau. Sie sind der Ausgangspunkt, dass wir im geplanten Spielaufbau Chancen kreieren können“, so der Trainer.
Sorgen in der Chancenverwertung
Trotz des Erfolgs sieht der Trainer noch Entwicklungsmöglichkeiten. Vor allem der Ausfall eines Leistungsträgers schmerzt: „Leider fehlt uns durch den verletzungsbedingten Ausfall von Jaime Förster, der in der Hinserie nur zwei Spiele bestreiten konnte, unser Toptorjäger des Vorjahres. Nicht nur deshalb lassen wir noch zu viele Chancen ungenutzt.“ Das Trainerteam hat sich bereits Gedanken gemacht, wie man mehr Tore erzielen kann, möchte aber noch nicht zu viel verraten.
Kunstrasen-Vorteil in der Vorbereitung
Die Vorbereitung auf die Rückserie im Jahr 2026 verlief dank der heimischen Infrastruktur produktiv. „Wir hatten – auch durch unseren Kunstrasenplatz – das Glück, dass wir viele Testspiele absolvieren konnten. Die gesammelten Eindrücke stimmen mich optimistisch für die Rückserie“, sagt Tobias Voigt. Selbst eine deutliche Niederlage gegen den VfB Krieschow trübt die Stimmung nicht, denn „Testspiele sind zum Testen da“.
Konsequenter Weg mit dem eigenen Nachwuchs
Auf dem Transfermarkt blieb der Verein im Winter untätig und setzt stattdessen auf interne Lösungen. „Externe Neuzugänge wird es zur Rückrunde dagegen keine geben. Wir bauen nach wie vor voll und ganz auf unsere Nachwuchsabteilung, wo die Trainer einen tollen Job machen“, stellt der Trainer klar. Aktuell werden die A-Junioren, die im Sommer aufrücken, bereits in die Mannschaft integriert.
Ambitionierte Ziele für das Saisonende
Für die verbleibenden Spiele hat der Coach eine klare Vision. Würde man die Punkte der letzten zwei Halbserien zusammenrechnen, stünden 56 Zähler auf dem Papier. „Wenn wir diesen Wert auch mal in eine Saison bringen würden, dann wäre das schon sehr beachtlich“, so Tobias Voigt. Ein Erfolg wäre es für ihn, wenn die Entwicklung der jungen Spieler anhält und man sich mit vielen Nachwuchskräften im oberen Drittel behauptet.