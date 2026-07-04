Die Meerbecker Fußballer-Familie hat noch einiges vor Der Aufsteiger geht ausgesprochen selbstbewusst an die Herausforderung Kreisliga A heran. Trainer Ercan Erkal hat die Qual der Wahl. Obmann Tolga Günes erklärt, warum in Meerbeck das Ende der Fahnenstange noch längst nicht erreicht ist. von RP / Gabriel Graeber · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Der MSV Moers ist gut aufgestellt – Foto: Balci yusuf

Der letzte Spieltag in der Kreisliga B Moers war gerade erst gespielt, da blickte der MSV Moers schon auf die neue Saison. Gerade einmal acht Tage, nachdem der Meister sich mit einem 1:3 im Derby bei Rot-Weiß Moers verabschiedet hatte, starteten die Meerbecker in die Vorbereitung auf die neue Herausforderung namens Kreisliga-Oberhaus.

Körperwaage als ständiger Begleiter in der Vorbereitung Ein ungewohnter Begleiter hierbei war die Körperwaage: „Dies sollte von vornherein als Ansporn dienen. Außerdem wollen wir so auf unsere Trainingsmethoden schauen und die Fortschritte beobachten. Ein bisschen Spaß sollte es natürlich auch in die Kabine bringen“, erläutert Ercan Erkal die ungewöhnliche Maßnahme. Der neue Trainer hatte die Mannschaft bereits in der Vorsaison für die letzten acht Spiele übernommen. Ab sofort ist er endgültig der Chef. „Ich bin Meerbecker durch und durch. Der Sportliche Leiter Selim Baylan kam immer wieder auf mich zu. Im Endeffekt ist es für mich eine Herzensangelegenheit“, so Erkal. Unterstützt wird er von Dominic Ihme – der 33-Jährige war zuletzt im niederländischen Venlo im Einsatz. Für sein Engagement beim MSV lehnte er sogar Angebote der Jugendabteilungen von Rot-Weiss Essen und Rot-Weiß Oberhausen ab. Mo Kahraman (ebenfalls Co-Trainer), Adem Sarsik und Cenk Tutar (beide Torwarttrainer), Süleyman Hilmi Tenbel, Vedat Salvarcioglu und Davut Yardim (alle Betreuer) und Athletiktrainerin Sabine Fieker komplettieren den großzügig ausgestatteten Staff. „Eigentlich haben wir noch eine Mannschaft hinter der Mannschaft, die sich um alles kümmert“, sagt Seniorenobmann Tolga Günes, der auch dafür sorgt, dass der Verein in den sozialen Medien in Erscheinung tritt. Unter anderem war Dominic Ihme so auf die Meerbecker Kicker aufmerksam geworden.

Der Kader ist auf mittlerweile 33 Spieler angewachsen Nicht nur der Staff ist groß, auch der Kader ist nach einer ganzen Reihe von Neuzugängen auf mittlerweile 33 Spieler angewachsen. So schnell soll jedoch niemand aussortiert werden. „Diese Spieler haben den Verein aufgebaut und dahin gebracht, wo er jetzt ist. Vor drei Jahren gab es gar keine Mannschaft. Jeder kriegt in der Vorbereitung eine faire Chance, danach werden wir sprechen. Für mich sind alle gleich. Auch die Neuzugänge starten bei null. Dennoch gibt es auch immer die Möglichkeit, in der zweiten oder dritten Mannschaft zu spielen, wenn es bei uns nicht für den Kader reicht. Wir wünschen uns natürlich auch, dass eine der Mannschaften aufsteigt“, sagt Trainer Erkal. Der MSV Moers bleibt seiner Linie treu und ein lupenreiner Amateurverein – kein Kicker erhält Geld. Für den MSV stehen andere Werte im Vordergrund. „Die Gemeinschaft ist wichtig. Wir wollen als Einheit auftreten. Wir setzen auf Nachhaltigkeit. Budberg hat das gut vorgemacht. Es geht nicht immer nur ums Geld. Wir möchten uns auf diese Weise Schritt für Schritt entwickeln“, so Erkal.