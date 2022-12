Die Mannschaften sind da, doch das Spiel wird nicht angepfiffen Landesklasse 3 +++ Duell zwischen Grün-Weiß Ilsenburg II und SV Westerhausen II fällt kurzfristig aus

Eine Vielzahl der angesetzten Partien im Harz ist an diesem Wochenende erneut der Witterung zum Opfer gefallen. Spätestens der neuerliche Schneefall in der Nacht zum Sonnabend machte Fußballspiele vielerorts unmöglich. Anders erhofften es sich die Verantwortlichen des FSV Grün-Weiß Ilsenburg hinsichtlich des Reserven-Duells der Landesklasse 3 gegen den SV Westerhausen.

Bis kurz vor dem angedachten Anstoß gingen beide Seiten davon aus, dass die Begegnung auf dem Kunstrasen in Ilsenburg stattfinden würde. "Heute Morgen traf sich eine kleine Gruppe und sorgte dafür, dass wir pünktlich um 13:00 Uhr den Anpfiff in der Landesklasse erleben können", teilten die Grün-Weißen am Samstagvormittag auf ihren Social-Media-Kanälen mit und veröffentlichten dazu ein Bild, dass die Räumung der Spielfeldmarkierungen zeigte.

Wenige Stunden später, nachdem die Erwärmung bereits begonnen hatte, war allerdings klar: Diese Arbeit war umsonst. "Die Schiedsrichter haben soeben entschieden, das Spiel nicht anzupfeifen", berichteten die Ilsenburger. Das Gespann um David Siegel, das extra aus Magdeburg angereist war, habe die Platzverhältnisse "als zu gefährlich" empfunden, teilte der FSV mit. So gesellte sich die Landesklasse-Partie in Ilsenburg zu den vielen weiteren Absagen im Harz. Ein neuer Termin wurde aber schnell gefunden: Am 25. Februar soll das Reserven-Duell nachgeholt werden, dann in Westerhausen - sofern es die Witterung und die Platzverhältnisse zulassen.