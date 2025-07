Die Mannschaften der Bezirksligen Weser-Ems im Überblick

So langsam rollt der Ball bei den Mannschaften in der Region wieder – viele Teams starten in die Vorbereitung für die kommende Saison. Aufgrund der verschiedenen Auf- und Absteiger wurde wie immer ein wenig rotiert, weshalb in der nächsten Spielzeit wieder einige neue Mannschaften an den Start gehen. Wir haben für euch eine Übersicht über die einzelnen Bezirksligen Weser-Ems für die Saison 2025/26 erstellt.