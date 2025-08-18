„Die Mannschaft wird viele überraschen“: Steinhörings Meistertrainer Maximilian Backa im Interview

Auch nach dem Abschied ist Backas Verbundenheit zu seinem Heimatverein deutlich zu spüren.

Herr Backa, Sie haben Steinhöring zum größten Erfolg der Vereinsgeschichte geführt und anschließend verlassen. Was waren Ihre Beweggründe für den Schritt?

Max Backa: Ich bin trotz der vier Jahre als Herrentrainer in Steinhöring ja noch ein junger Trainer und wollte mich weiterentwickeln. Ich will der bestmögliche Trainer werden, der ich sein kann. Und dafür will ich mir in Wasserburg insbesondere im individualtaktischen und technischen Bereich sowie der Teamführung Dinge aneignen, die mich als Trainer kompletter und damit besser machen.

Wie hat sich Ihre Rolle vom Chef- zum Co-Trainer verändert? Und wie unterscheidet sich die Arbeit mit einer Landesliga-Mannschaft von Ihrem alten Team?

Es ist ungewohnt, nicht mehr die finalen Entscheidungen zu treffen, sondern beratender aktiv zu sein. Die Arbeit unterscheidet sich gar nicht so extrem. Viele Inhalte sind ähnlich. Die Mannschaft ist extrem lernbereit, wir haben eine Einheit mehr, um die Spieler zu entwickeln und das grundsätzliche Niveau ist natürlich höher.

Haben Sie Steinhöring in der Vorbereitung spielen sehen und wie eng ist der Kontakt noch?

Ich habe ein Testspiel gesehen und werde so viele Spiele wie möglich im Saisonverlauf sehen. Der Kontakt ist schon sehr eng, Thomas Rotherbl und ich waren letztes Jahr als Trainerteam viel im Austausch und sind es immer noch. Und zu vielen Spielern baust du auch einfach eine enge Bindung auf als Trainer, sodass du sehen willst, wie sie sich weiterentwickeln.

Wie schätzen Sie Steinhörings Rolle in der Kreisliga ein?

Ich glaube, dass die Mannschaft viele überraschen wird. Auf Basis der überragenden Defensive wird es für jede Mannschaft brutal eklig gegen Steinhöring zu spielen. Zusätzlich stehen auf vielen Schlüsselpositionen absolute Top-Spieler zur Verfügung. Außerdem wird die Festung Bachkramer Weg in engen Spielen den Ausschlag für uns geben. Die letzte Heimniederlage datiert aus dem März 2024 und auch in der Kreisliga werden nicht viele Teams in Steinhöring gewinnen. Entscheidend für die Zukunft des Vereins wird sein, dass die jungen Leute wie die Bergmüller-Zwillinge, Xaver Lerch, Paul Wieser und Lukas Redl weiter eingebunden werden, damit wir auch in Zukunft eine schlagkräftige Mannschaft sehen werden, wenn sukzessive der ein oder andere alte Spieler die Schuhe an den Nagel hängt.

Die Münchener Kreisliga ist sehr stark? Worauf kommt es für einen kleinen Dorfverein gegen die Teams aus der Landeshauptstadt an?

Man sollte sich nicht zu klein machen, sondern auf die Stärken vertrauen. Wir waren rein von der Infrastruktur und der Lage auch in der Kreisklasse den meisten Vereinen unterlegen, haben aber eine überragende Mannschaft. Vermutlich die beste, die Steinhöring jemals hatte. (jah)