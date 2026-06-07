"Die Mannschaft wird es auf Malle krachen lassen"

– Foto: SGM Deißlingen/Lauffen

Die Saison in der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern ist beendet, und die SGM Deißlingen/Lauffen feiert die Meisterschaft sowie den damit verbundenen Aufstieg in die Landesliga. Nach Jahren des knappen Scheiterns krönt das Team eine historische Spielzeit mit 87 Punkten und einem überragenden Torverhältnis. Trainer Felix Schaplewski blickt auf den Erfolg, die Gründe für die Dominanz und die anstehenden Herausforderungen.

„Nach dem Kolbingen-Spiel haben wir im Sportheim bis spät in die Nacht gefeiert. Und das war auch jetzt der Fall nach dem gestrigen letzten Heimspiel. Wir haben unsere Doppelmeisterschaft - unsere Zweite steigt in die Kreisliga A auf - zusammen mit allen gefeiert“, berichtet Trainer Felix Schaplewski gegenüber FuPa.

Die Erleichterung und Freude im Lager des neuen Meisters nach dem Saisonende sind riesig. Die Mannschaft ließ den Emotionen freien Lauf und feierte den Triumph bereits nach dem entscheidenden Spiel gegen Kolbingen ausgiebig im Sportheim bis spät in die Nacht. Auch nach dem gestrigen letzten Heimspiel gab es für die Beteiligten kein Halten mehr, zumal der Verein einen weiteren historischen Erfolg zu bejubeln hatte.

Die beeindruckenden Zahlen einer meisterlichen Spielzeit

Ein Blick auf die abschließende Tabelle verdeutlicht die sportliche Konstanz, mit der sich die Mannschaft den Spitzenplatz erarbeitet hat. Die SGM Deißlingen/Lauffen beendet die Saison auf dem ersten Rang mit 87 Punkten. Aus den insgesamt 34 absolvierten Partien holte das Team 27 Siege, sechs Unentschieden und musste lediglich eine Niederlage hinnehmen. Das überragende Torverhältnis von 122:34 Toren dokumentiert die immense Offensivkraft und die spielerische Überlegenheit des frisch gebackenen Titelträgers.

Ein dramatisches Kopf-an-Kopf-Rennen bis zum Schluss

Der härteste Konkurrent im Kampf um die Meisterschaft lieferte sich mit dem Spitzenreiter ein bemerkenswertes Duell auf Augenhöhe und forderte das Meisterteam bis zum letzten Spieltag. Der TSV Straßberg beendet die Spielzeit nach ebenfalls 34 absolvierten Partien mit 81 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz. Die Bilanz des Verfolgers verzeichnet 25 Siege, sechs Unentschieden und drei Niederlagen bei einem Torverhältnis von 84:30 Toren. Trotz dieser starken Ausbeute beträgt der Rückstand auf den Erstplatzierten im finalen Klassement sechs Zähler.

Das Saisonziel im Kreis der Mannschaft übertroffen

Dass die Spielzeit letztlich mit dem Meistertitel gekrönt werden würde, war im Vorfeld keineswegs als starre Vorgabe formuliert worden. Der Trainer ging mit einer realistischen, aber ambitionierten Erwartungshaltung in die Pflichtspiele und vertraute dabei ganz auf das vorhandene Potenzial des Kaders.

„Das Saisonziel war, dass wir oben mitspielen wollen. Wir haben von Anfang an an den Aufstieg geglaubt und die Mannschaft hat das Potenzial. Das wussten wir. Wenn man Meister wird, müssen viele positive Punkte ineinandergreifen. Diese kann man nicht im Voraus planen. Ein Saisonziel als Meisterschaft auszusprechen, damit tun wir uns schwer. In diesem Fall haben die Jungs das Saisonziel übertroffen“, erklärt Felix Schaplewski den Verlauf der Spielzeit.

Harte Arbeit im Training als Fundament für den Titel

Der entscheidende Ausschlag für den Triumph über die Konkurrenz lag in der außergewöhnlichen Leistungsbereitschaft und dem unbedingten Siegeswillen des gesamten Kaders. Da der schärfste Verfolger unentwegt Druck ausübte, musste die Mannschaft Woche für Woche an ihre absolute Leistunggrenze gehen.

„Die Mannschaft hat sich die Meisterschaft mit viel Einsatz, Geschlossenheit, Energie, fußballerischer Klasse und Willen erarbeitet. Woche für Woche mussten wir performen. Im Training wurde dafür die Basis gelegt, weil Straßberg auch da war. Das ist beeindruckend, was beide Mannschaften gespielt haben. An sich hätten es beide Mannschaften verdient aufzusteigen“, analysiert der Coach die Erfolgsfaktoren respektvoll.

Defensive Kompaktheit gepaart mit offensiver Variabilität

Auf dem Rasen untermauerte das Team seinen sportlichen Anspruch durch eine taktische Reife, die sich vor allem in einer deutlich stabileren Hintermannschaft widerspiegelte. Gleichzeitig profitierte das Team von seiner unberechenbaren Angriffsabteilung.

„Wir waren diese Saison in der Defensive deutlich stabiler und kompakter. Wir haben gelernt, als Mannschaft auch einfach mal den Ball wegzuverteidigen und auf Ballbesitz zu verzichten. Offensiv wussten wir um unsere Qualität, und das sieht man auch an den verschiedenen Torschützen und geschossenen Toren“, beschreibt Felix Schaplewski die sportlichen Vorzüge.

Die Abschlussfahrt an den Ballermann

Nach den kräftezehrenden Wochen im Titelkampf steht für die Spieler nun die verdiente Belohnung an, bevor der Trainer den Blick wieder nach vorne richtet. Die Reisepläne im Kreis der Mannschaft stehen bereits fest. „Die Mannschaft wird es auf Malle krachen lassen und die Meisterschaft das letzte Mal gebührend feiern. Dann geht der Fokus schon wieder auf die Vorbereitung zur Landesligasaison“, blickt der Trainer auf die anstehenden freien Tage voraus.

Die späte Wiedergutmachung nach dem Vorjahresdrama

Am Schritt in die Landesliga gibt es im Verein keinerlei Zweifel, da die Mannschaft bereits in den vergangenen Jahren vergeblich an den Toren zur nächsthöheren Liga angeklopft hatte. Ein dramatisches Erlebnis aus dem Vorjahr macht den aktuellen Erfolg emotional umso bedeutender.

„Wir werden das Aufstiegsrecht wahrnehmen. Wir haben jetzt schon richtig Lust auf die Landesligasaison. Die Vorfreude is riesig. Den Aufstieg haben wir uns verdient. Wir waren schon die letzten zwei Saisons oben dabei, und letzte Saison haben wir in den Aufstiegsspielen gegen Mühlheim, in einem unfassbar dramatischen Rückspiel, den Aufstieg nicht geschafft. Umso mehr wiegt jetzt die Freude über den Aufstieg“, untermauert Felix Schaplewski den Entschluss.

Personelle Kontinuität und gezielte Verstärkungen

Für die kommenden Aufgaben in der veränderten Umgebung kann der Trainer auf ein eingespieltes Fundament bauen, da die Meistermannschaft erhalten bleibt. Ergänzt wird das Aufgebot durch punktuelle Neuzugänge und Talente aus den eigenen Reihen. „Der Kader bleibt so zusammen, wie er diese Saison war. Das freut uns als Trainer und Verein sehr. Wir haben sich auf der Torhüterposition und im Mittelfeld jeweils einmal verstärkt. Zudem werden wir auf die eigene Jugend setzen“, gewährt der Trainer einen Einblick in den aktuellen Stand der Personalplanungen.

Momente des Triumphs genießen vor dem nächsten Fokus

Bezüglich konkreter sportlicher Zielsetzungen für die neue Saison 2026/2027 hält sich der Trainer zum jetzigen Zeitpunkt bewusst zurück. Bevor neue Pläne geschmiedet werden, soll zunächst der gegenwärtige Erfolg gebührend ausgekostet werden. „Dafür ist es zu früh. Wir wollen jetzt den Moment genießen und die Meisterschaft feiern. Und erst in der nächsten Woche geht der Fokus auf die nächste Saison“, erklärt Felix Schaplewski abschließend.