„Die Mannschaft mit der größeren Überzeugung wird gewinnen“

Kerem Okay: Ich selbst war tatsächlich nicht dabei, konnte mich aber informieren und das Spiel auch sehen (auf der Plattform „staige.tv“, Anm. d. Red.). Am Anfang hatte Köndringen zwei sehr gute Chancen, die eine hat unser Torwart (Janik Zähringer) stark parieret, die andere ging knapp am Tor vorbei. Aber danach haben wir das Spiel bestimmt, und Köndringen hat mehr auf Kontermöglichkeiten gelauert. Wir haben uns mit dem größeren Ballbesitz belohnt und uns viele Chancen erspielt. Fabian Nösges hat das 1:0 erzielt und Michael Müller nach einem schönen Konter das 2:0. Nach der Pause war Köndringen zehn Minuten lang am Drücker und hätte das 1:2 erzielen können, aber meine Mannschaft hat gut verteidigt und das Spiel dann kontrolliert. Es war am Ende vielleicht um ein Tor zu hoch, aber es war ein verdienter Sieg.

fupa: Herr Okay, lassen Sie uns auf das vorige Spiel zurückblicken, den 6:0-Erfolg in Köndringen. Was war der Knackpunkt?

Okay: Insgesamt sind wir mit der Saison sehr zufrieden, insbesondere die Hinrunde ist hervorzuheben, in der wir den dritten Platz erreicht haben. Wir hatten aber auch nicht so gute Phasen, etwa am Anfang der Saison, als wir gegen St. Georgen nur unentschieden spielten und dann hintereinander gegen Glottertal, Waltershofen und Prechtal verloren haben. Das war eine schwierige Phase, wir standen danach recht weit hinten. Aber es gab dann eine Wende in den Köpfen der Spieler, und wir haben eine Serie von sechs Siegen hingelegt. Auch nach der Winterpause gab es eine schwere Phase, als wir mit zwei Niederlagen gestartet sind. Das 2:2-Unentschieden gegen Waltershofen und der 2:1-Sieg gegen Prechtal taten gut. Was am meisten wehtut, ist die Niederlage im Bezirkspokal-Viertelfinale (1:2 gegen SF Eintracht Freiburg. Anm. d. Red.). Das war sehr schade.

fupa: Wie sehen die Planungen für die kommende Saison aus? Sieht sich der Verein nach neuen Spielern um, oder werden neue Taktiken und Spielsysteme ausprobiert?

Okay: Die Planungen sind früh angelaufen. Schon in der Winterpause haben wir uns darum bemüht, die jetzige Mannschaft zusammenzuhalten. Aus unserer A-Jugend kommen drei qualitativ gute junge Spieler heraus. Da wir zusammen mit drei anderen Vereinen einen JFV (Jugendförderverein) bilden, ist es etwas schwierig – jeder will die Spieler in seiner Mannschaft haben, und wir wollen alles daransetzen, um sie von Oberried zu überzeugen. Punktuell, für bestimmte Positionen, sehen wir uns auch außerhalb um, nach Spielern mit Erfahrung, die den jüngeren in ihrer Entwicklung helfen können. Bei den Spielsystemen kann es schon sein, dass wir noch andere ausprobieren. Wir wollen zwei, drei Systeme spielen können, aber es ist wichtig, ein primäres System zu haben, an dem man festhält.

fupa: Am Sonntag geht es zum SV Au-Wittnau, einer Mannschaft, die sich nach den anfänglichen Schwierigkeiten gefunden hat und nun eine ganz passable Saison spielt. Wie sehen Sie den Gegner?

Okay: Ich schätze Au-Wittnau sehr stark ein. In der Hinrunde hatten sie es schwer, sie konnten sich vorne nicht recht durchsetzen und haben relativ wenige Tore geschossen. Nun sieht es ganz anders aus. In Patrice Wassmer vom FC Emmendingen haben sie einen qualitativ guten Spieler dazugewonnen. Ich habe die Mannschaft zweimal beobachten können, und man merkt, dass sie sich gefangen haben und mit deutlich mehr Selbstvertrauen in die Spiele geht. Ich gehe davon aus, dass wir auf dem großen Rasenplatz spielen. Es wird sicher ein offenes Spiel. Die Mannschaft mit der größeren Überzeugung in den defensiven wie offensiven Aktionen wird gewinnen.

fupa: Steht Ihnen der volle Kader zur Verfügung?

Okay: David Schneider, der in Köndringen eingewechselt wurde, hat sich in diesem Spiel verletzt. Aber grundsätzlich sind alle an Bord.

Kerem Okays Spieltag-Tipps:

FC Freiburg-St. Georgen – SV Rot-Weiss Glottertal

Donnerstag, 19 Uhr (An der Bozener Straße, Freiburg)

Beides sind sehr gute Mannschaften – gegen beide haben wir in der Rückrunde verloren. Ich bin gespannt, ob sie auf dem Rasenplatz oder auf dem Kunstrasen spielen. Auf dem Kunstrasen wäre St. Georgen im Vorteil. Ich sehe St. Georgen einen Tick stärker und tippe deshalb auf ein 2:0.

FC Denzlingen II – SV Blau-Weiß Waltershofen

Sonntag, 14.30 Uhr (Einbollenstadion Denzlingen)

Das Hinspiel hat Denzlingen mit 5:3 gewonnen. Ich denke, Waltershofen wird sich revanchieren und den Vorsprung auf den zweiten Platz halten oder ausbauen wollen. Ich gehe von einem 1:3 aus.

SG Simonswald/Obersimonswald – FC Bad Krozingen

Sonntag, 15 Uhr (Hornkopfstadion Obersimonswald)

Simonswald spielt um die Aufstiegsrelegation, Bad Krozingen gegen den Abstieg. Eine schwere Partie, für beide geht es um viel, das wird man merken. Simonswald spielt aber eine sehr starke Rückrunde, deshalb tippe ich auf ein 2:1.

SG Ihringen/Wasenweiler – TV Köndringen

Sonntag, 15 Uhr (Nachtwaid Ihringen)

Ein Abstiegsduell, das wir für beide schwer. Der Heimvorteil spricht für Ihringen, daher gehe ich von einem 2:0 aus.

SC Reute – TuS Königschaffhausen

Sonntag, 15.15 Uhr (Waldeckstadion Reute)

Das wird auf alle Fälle ein spannendes Spiel. Königschaffhausen hat zuletzt gegen Simonswald gepunktet (1:1). Reute verfügt über einen qualitativ starken Kader, hat es in dieser Runde aber noch nicht auf den Platz bekommen. Ich rechne mit einem Unentschieden. 2:2.

SV Au-Wittnau – SF Oberried

Sonntag, 15.30 Uhr (Burgblickarena Wittnau)

Wir treten grundsätzlich an, um die Spiele zu gewinnen. Ich hoffe, wir nehmen das Positive aus dem Spiel in Köndringen mit und entscheiden das Spiel für uns.

SV Biengen – SG Prechtal/Oberprechtal

Sonntag, 17 Uhr (Sportplatz Biengen)

Für Biengen wird es extrem schwer. Prechtal wird versuchen, noch um den Relegationsplatz mitzuspielen – der Abstand ist mit vier Punkten ja nicht so groß. 1:3.

FC Emmendingen – SG Freiamt-Ottoschwanden

Sonntag, 17.30 Uhr (Elzstadion Emmendingen)

Emmendingen ist die Mannschaft der Stunde, ist in der Rückrunde noch ohne Niederlage. Freiamt-Ottoschwanden zeigt ganz unterschiedliche Leistungen. Ich glaube, Emmendingen lässt es sich nicht nehmen und gewinnt mit 2:0.