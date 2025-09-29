Der SC Hainberg bleibt das Maß aller Dinge in der Bezirksliga Braunschweig 4. Auch die SG Werratal konnte den Tabellenführer nicht stoppen: Mit 3:0 feierte die Mannschaft von Trainer Timm Wünsch den siebten Sieg im achten Spiel und bleibt damit ungeschlagen an der Spitze.

Früh stellte der Favorit die Weichen auf Sieg: Boris Munyurwa traf bereits in der 9. Minute und legte nur 14 Minuten später zum 2:0 nach. Nach der Pause erhöhte Noel-Elias Schweighardt (66.) zum verdienten Endstand.

Trainer Timm Wünsch zeigte sich nach Abpfiff beeindruckt vom Auftritt seines Teams: „Ehrlich gesagt, fehlen mir auch ein bisschen die Worte. Die Mannschaft macht defensiv einen fantastischen Job, offensiv schaffen wir es, uns in die gefährlichen Räume zu bringen und von der Bank kommen immer frische Impulse und viel Qualität.“

Bei allem Lob blieb der Coach jedoch auf dem Boden: „Wir sind uns bewusst, dass wir weiter an uns arbeiten müssen und werden im Training weiterhin alles geben, damit wir in den Pflichtspielen erfolgreich sind.“

Mit 22 Punkten liegt der SC Hainberg weiter drei Zähler vor Verfolger TSV Landolfshausen/Seulingen. Die SG Werratal (12 Punkte) verharrt nach der vierten Saisonniederlage im Tabellenmittelfeld.