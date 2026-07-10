„Die Mannschaft ist zusammengewachsen“

– Foto: Jens Körner

Im FuPa-Teamcheck zieht Fabio Criscuolo, Trainer des FSV Waiblingen II, ein positives Fazit zur Saison des FSV Waiblingen II in der Bezirksliga Rems/Murr/Hall. Die Mannschaft entwickelte sich sportlich wie menschlich weiter und überzeugte mit großem Zusammenhalt. Für die kommende Spielzeit stehen Konstanz, die Integration neuer Spieler und ein frühzeitiger Klassenerhalt im Mittelpunkt.

Mit der Saison 2025/2026 zeigt sich Fabio Criscuolo insgesamt zufrieden. Besonders die Entwicklung der Mannschaft und der große Zusammenhalt stimmen den Trainer optimistisch. Gleichzeitig sieht er noch einige Bereiche, in denen sich sein Team verbessern kann.

Die vergangene Saison sieht der Trainer daher als wichtige Grundlage, auf der nun weiter aufgebaut werden soll.

„Insgesamt sind wir mit der Saison 2025/2026 sehr zufrieden. Die Mannschaft hat sich sportlich und menschlich stark weiterentwickelt, viel Zusammenhalt gezeigt und auch in schwierigsten Phasen Charakter bewiesen. Positiv war vor allem die Trainingsbereitschaft und die Entwicklung vieler Spieler über die gesamte Saison hinweg. Verbessern können wir uns noch bei der Konstanz über die gesamte Saison und in bestimmten Spielsituationen, in denen wir noch cleverer und reifer auftreten müssen. Auch Kommunikation, Verlässlichkeit und die letzte Konsequenz im Spiel gegen den Ball können noch besser werden“, sagt Fabio Criscuolo gegenüber FuPa.

Vorbereitung mit Fokus auf Struktur und Zusammenhalt

Die Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 soll intensiv, aber abwechslungsreich gestaltet werden. Neben Testspielen und Trainingseinheiten liegt der Schwerpunkt auf der Integration der Neuzugänge und dem weiteren Zusammenwachsen der Mannschaft.

„Die Vorbereitung wird intensiv, aber auch abwechslungsreich. Highlights sind mehrere interessante Testspiele, intensive Trainingseinheiten sowie die Integration neuer Spieler. Besonders wichtig ist für uns, früh eine klare Struktur, gute Fitness und einen starken Teamgeist aufzubauen. Insgesamt wollen wir die Vorbereitung nutzen, um als Mannschaft noch enger zusammenzuwachsen und gut vorbereitet in die neue Saison zu starten.“

Damit sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, um erfolgreich in die neue Spielzeit zu starten.

Das Kollektiv steht im Mittelpunkt

Einzelne Spieler möchte Fabio Criscuolo nur ungern hervorheben. Für ihn basiert der Erfolg auf der Entwicklung der gesamten Mannschaft und dem Engagement jedes Einzelnen.

„Besonders loben würde ich die Entwicklung der gesamten Mannschaft. Viele Spieler haben Verantwortung übernommen, sich sportlich verbessert und gezeigt, dass sie bereit sind, den nächsten Schritt zu gehen. Man merkt, dass die Mannschaft zusammengewachsen ist und immer mehr ein gemeinsames Ziel verfolgt. Einzelne Spieler hervorzuheben ist immer schwierig, weil der Erfolg nur über die Mannschaft funktioniert. Trotzdem verdienen vor allem die Spieler ein Lob, die regelmäßig im Training waren, Verantwortung übernommen haben und auch neben dem Platz für den Zusammenhalt wichtig waren.“

Der Teamgedanke bildet damit weiterhin die Grundlage der sportlichen Entwicklung.

Stabilität und Klassenerhalt als Ziele

Für die kommende Saison möchte der FSV Waiblingen II die positive Entwicklung fortsetzen und sich möglichst schnell in der Liga etablieren.

„Unsere Zielsetzung ist es, die positive Entwicklung des letzten Jahres fortzusetzen und uns als Mannschaft weiter zu stabilisieren. Wir wollen in der neuen Saison schnell ankommen, von Beginn an konkurrenzfähig sein und eine gute Rolle in Bezug auf den Klassenerhalt in der Liga spielen. Wichtig ist für uns, dass wir als Team geschlossen auftreten, uns fußballerisch weiterentwickeln und jedes Spiel mit dem Anspruch angehen, es gewinnen zu wollen.“

Der Fokus liegt damit auf einem erfolgreichen Start und einer stabilen Saison.

Ein Favorit ragt heraus

Bei der Frage nach den Meisterschaftsfavoriten hält sich Fabio Criscuolo aufgrund vieler personeller Veränderungen in der Liga zurück. Einen Verein nennt er dennoch.

„Zum jetzigen Zeitpunkt ist es schwer, klare Favoriten zu benennen, da sich bei vielen Mannschaften personell einiges getan hat. Mit der SG Oppenweiler-Strümpfelbach hat man aber immer eine Mannschaft, die sich ganz oben etablieren kann.“

Die SG Oppenweiler-Strümpfelbach zählt für ihn erneut zu den stärksten Teams der Liga.

Junge Spieler verstärken den Kader

Auch personell hat sich beim FSV Waiblingen II einiges getan. Mit Tom Heermann vom VfL Winterbach erhält das Torwartteam Verstärkung. Gemeinsam mit Marin Maljur aus der eigenen U19, der bereits in der vergangenen Saison Einsätze sammelte, sowie Enes Belten bildet er künftig das Torwarttrio.

Für die Offensive kommen George Namuro von der SKV Rutesheim U19 und Mika Ahls von der SV Fellbach U19. Mit Blenard Haklaj von der VfL Winterbach U19 stößt zudem ein vielseitig einsetzbarer Mittelfeldspieler zur Mannschaft. Aus der eigenen U19 rücken außerdem Lennard Jahnke, Malek Alami, Daniel Prado Cardoso und Marin Maljur in den Aktivenbereich auf.

Verlassen haben den Verein Argetim Osmani und Ibrahim Albayyouk (beide Ziel unbekannt), Florian Pursche und Nils Ribeiro Chantre (beide pausieren), Leonardo Caso (SV Fellbach II), Özgür Öztopcu (SpVgg Rommelshausen) sowie Jan Plieninger, der sich dem Ligakonkurrenten aus Nellmersbach anschließt.

„Es gibt den einen oder anderen Neuzugang wie auch Abgänge. Tom Heermann kommt vom VfL Winterbach und komplettiert das Torwarttrio um Marin Maljur (eigene U19), der schon letzte Saison als noch U19-Spieler einige Einsätze bei uns sammeln konnte, und Enes Belten. Mit George Namuro (SKV Rutesheim U19) und Mika Ahls (SV Fellbach U19) konnten wir zwei junge ambitionierte Offensivspieler für uns gewinnen und mit Blenard Haklaj (VfL Winterbach U19) kommt ein junger, vielseitig einsetzbarer Mittelfeldakteur dazu. Außerdem stoßen aus unserer eigenen U19 Lennard Jahnke, Malek Alami, Daniel Prado Cardoso und eben Marin Maljur dazu. Zu den Abgängen gehören Argetim Osmani und Ibrahim Albayyouk (beide Ziel unbekannt) sowie Florian Pursche und Nils Ribeiro Chantre (beide pausiert). Leonardo Caso läuft ab kommender Saison bei der SV Fellbach II auf, Özgür Öztopcu schließt sich der SpVgg Rommelshausen an und Jan Plieninger verlässt uns nach einigen Jahren beim FSV und schließt sich dem Ligakonkurrenten aus Nellmersbach an. Wir freuen uns mit den neuen Jungs und dem bestehenden Kern der letztjährigen Mannschaft auf die kommende Saison!“

Regel gegen Zeitspiel überzeugt

Bei den Regeländerungen der Fußball-Weltmeisterschaft spricht sich Fabio Criscuolo für Maßnahmen gegen Zeitspiel aus.

„Ich finde die Regelung zum Thema Zeitspiel ganz interessant und wünsche mir das auch im Amateurfußball. So werden die Spiele interessanter.“