„Die Mannschaft ist nicht tot“, Wendessen warnt vor Ilsetal

Trainer Pascal Gos mahnt zur Vorsicht, trotz der tabellarischen Unterschiede. „Die Tabelle ist trügerisch bei uns in der Bezirksliga.“ Besonders mit Blick auf den Gegner wird er deutlich: „Die Tabelle ist trügerisch bei uns in der Bezirksliga, muss man sagen. So trügerisch wie sie gegen Bad Harzburg war, wo man dachte, Bad Harzburg ist ja klar der Favorit, ist sie jetzt genau so trügerisch , weil Ilsetal ist auf dem Abstiegsplatz.“

Ein genauer Blick auf die jüngsten Ergebnisse zeigt, warum. „Guckt man sich aber die letzten drei Spiele an, haben sie fünf Punkte geholt.“ Gos ergänzt: „Mit ein bisschen mehr Glück hätten sie auch sieben Punkte aus drei Spielen holen können.“

Sein Fazit ist unmissverständlich: „Die Mannschaft ist nicht tot.“ Und weiter: „Ich glaube, dass sie genau weiß, um was es geht, dass sie ums Überleben kämpft.“

Die Erwartung an das Spiel ist entsprechend klar formuliert. „Wir werden auf eine Mannschaft treffen, die alles bereit sein wird, reinzuschmeißen, was sie hat.“ Für Gos ist die Ausgangslage sogar gefährlich: „Zum jetzigen Zeitpunkt kann Ilsetal nur noch gewinnen.“

Mit einem warnenden Bild unterstreicht er die Situation: „Ein angeschossener Hund ist der gefährlichste.“

Das Hinspiel gewann Wendessen mit 3:1, zuletzt gelang ein 3:2-Erfolg gegen TSG Bad Harzburg. Doch ein Selbstläufer wird die Partie nicht. „Es wird ein hoch intensives, hoch kampfbetontes Spiel werden.“

Gleichzeitig sieht Gos sein Team vorbereitet: „Wir sind gewappnet, wir wissen, was auf uns zukommt.“ Die eigene Stärke beschreibt er klar: „Wir können sowohl Fußball spielen als auch kämpfen.“

Die Zielsetzung bleibt dennoch eindeutig. „Wir fahren natürlich dahin, um drei Punkte zu holen.“ Nach dem Sieg zuletzt soll nachgelegt werden: „Natürlich wollen wir jetzt nach dem Dreier gegen Bad Harzburg den nächsten Dreier gegen Ilsetal draufsetzen.“

Doch der Trainer weiß: „Es wird ein Stück Arbeit.“

Mit einem weiteren Erfolg könnte Wendessen den Abstand nach unten vergrößern und gleichzeitig den Blick nach oben richten. „Damit wir weiteren Abstand gewinnen vom Abstiegsplatz, aber auch nach oben hin wieder aufschließen.“

Die Marschroute ist klar. Oder, wie Gos es formuliert: „Das ist das Ziel, das ist die Marschrichtung.“