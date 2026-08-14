„Die Mannschaft ist extrem heiß darauf, dass die Saison startet“

FG Vienenburg-Wiedelah bestreitet am Sonntag das erste Saisonspiel in der Bezirksliga Braunschweig 3. Gegner ist der SV Innerstetal, der zum Auftakt mit 0:3 gegen den Goslarer SC 08 unterlag. Nach dem frühen Pokalaus gegen TSV Lamme will Vienenburg-Wiedelah nun einen erfolgreichen Start in die Punktspielrunde schaffen.
Die Vorbereitung auf den verzögerten Ligastart verlief nach den Worten von Paul Kubczcak mit hoher Beteiligung. „Die Mannschaft ist extrem heiß darauf, dass die Saison endlich startet“, sagt der Spieler.
Die Trainingsbeteiligung unterstreicht diese Aussage. „Die Trainingsbeteiligung lag in den letzten Wochen bei rund 20 Mann, bei den beiden letzten Einheiten waren es sogar noch mehr“, berichtet Kubczcak. Trainer Brandes kann damit auf einen großen Kader zurückgreifen. „Der Kader wird jedenfalls sehr voll sein“, erklärt Kubczcak. Insgesamt stehen dem Trainer 22 Spieler zur Auswahl.
Der Gegner ist für Vienenburg-Wiedelah dagegen noch nicht im Detail analysiert worden. „Über den Gegner haben wir bisher noch nicht gesprochen“, sagt Kubczcak. Die grundsätzliche Einschätzung fällt dennoch eindeutig aus. Der SV Innerstetal habe „Qualität“ und spiele „zurecht wieder in der Bezirksliga“, erklärt der Spieler.
Zusätzlichen Ansporn zieht Vienenburg-Wiedelah aus dem Pokal. Dort kam das Team gegen TSV Lamme nicht über die erste Runde hinaus und verlor mit 0:3. Dieses Ergebnis soll nun nicht den Ton für die neue Saison vorgeben. „Nach dem frühen Pokalaus gegen TSV Lamme wollen wir natürlich auch etwas gutmachen“, sagt Kubczcak. Das Pokalspiel dürfte damit aus Sicht der Mannschaft „nochmal zusätzlicher Ansporn“ sein.
Die Voraussetzungen auf Seiten der Gastgeber stimmen nach den Worten von Kubczcak zumindest hinsichtlich der Beteiligung und der personellen Möglichkeiten. Am Sonntag um 15 Uhr folgt gegen SV Innerstetal die erste Gelegenheit, dieser Vorfreude auch auf dem Platz Ausdruck zu verleihen.