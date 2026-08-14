„Die Mannschaft ist extrem heiß darauf, dass die Saison startet“ Vienenburg-Wiedelah startet gegen Innerstetal in die Saison von NB · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Danny Taubert

FG Vienenburg-Wiedelah bestreitet am Sonntag das erste Saisonspiel in der Bezirksliga Braunschweig 3. Gegner ist der SV Innerstetal, der zum Auftakt mit 0:3 gegen den Goslarer SC 08 unterlag. Nach dem frühen Pokalaus gegen TSV Lamme will Vienenburg-Wiedelah nun einen erfolgreichen Start in die Punktspielrunde schaffen.

Die Vorbereitung auf den verzögerten Ligastart verlief nach den Worten von Paul Kubczcak mit hoher Beteiligung. „Die Mannschaft ist extrem heiß darauf, dass die Saison endlich startet“, sagt der Spieler.

Die Trainingsbeteiligung unterstreicht diese Aussage. „Die Trainingsbeteiligung lag in den letzten Wochen bei rund 20 Mann, bei den beiden letzten Einheiten waren es sogar noch mehr“, berichtet Kubczcak. Trainer Brandes kann damit auf einen großen Kader zurückgreifen. „Der Kader wird jedenfalls sehr voll sein“, erklärt Kubczcak. Insgesamt stehen dem Trainer 22 Spieler zur Auswahl. Der Gegner ist für Vienenburg-Wiedelah dagegen noch nicht im Detail analysiert worden. „Über den Gegner haben wir bisher noch nicht gesprochen“, sagt Kubczcak. Die grundsätzliche Einschätzung fällt dennoch eindeutig aus. Der SV Innerstetal habe „Qualität“ und spiele „zurecht wieder in der Bezirksliga“, erklärt der Spieler.