Bernd Seiler – Foto: SG Baienfurt

Im FuPa-Teamcheck spricht Bernd Seiler, sportlicher Leiter der SG Baienfurt in der Bezirksliga Bodensee, über eine aufreibende Meister- und Aufstiegssaison, ein neues Trainerteam mit Baienfurter Wurzeln, junge Zugänge und das Ziel, in der neuen Liga schnell Fuß zu fassen.

Meisterschaft als gemeinsames Glück Aus der Saison 2025/2026 nimmt Bernd Seiler vor allem den großen Erfolg und das Gefühl dahinter mit. „Die Saison 2025/2026 war aufreibend, aber klar, wenn du am Ende Meister bist und aufsteigst, ist es einfach eine geile Sache. Da macht man einen ganzen Verein glücklich.“

„Mit der Vorbereitung sind wir zufrieden, die Spieler trainieren gut, die Neuzugänge haben sich sehr schnell eingefunden“, sagt Bernd Seiler gegenüber FuPa. „Auch das neue Trainerteam hat sich schnell an das Team gewöhnt. Wir haben im körperlichen Bereich gut gearbeitet, kommunizieren viel und gut zusammen und freuen uns einfach, dass es jetzt bald losgeht.“

Junge Spieler und viele Gespräche Auch in der Entwicklung sieht Bernd Seiler positive Signale. „Wir haben dieses Jahr junge Spieler dazugewinnen können, der älteste ist 21 oder 22. Die Trainer haben viel auf Fitness geachtet, aber auch auf viele Kleinigkeiten, die Spieler und Mannschaft besser machen können.“

Ein Kader, der gebraucht wurde Der Aufstieg war kein Zufallsprodukt einzelner Wochen, sondern das Ergebnis einer breiten Mannschaft. „Wir hatten einen großen Kader mit 24 Spielern, die wir zu verschiedenen Zeiten alle gebraucht haben. Die Mannschaft ist ein toller Haufen, und die Saison hat das ganz deutlich zum Vorschein gebracht. Auch in schwierigen Situationen konnte man sich auf die Jungs verlassen.“

Der Austausch innerhalb des Vereins spielt eine wichtige Rolle. „Trainer, Mannschaft und sportliche Leitung sprechen sehr viel miteinander. Die Spieler sind fleißig und ziehen gut mit.“

Ankommen und Punkte sammeln



Die Zielsetzung für die neue Saison ist bewusst bodenständig. „Wichtig ist, in der Liga anzukommen und Punkte zu sammeln, wo es geht. Es gibt sicherlich wieder die eine oder andere Mannschaft, die nominell stark sein wird, ansonsten ist die Liga extrem ausgeglichen. Was dann am Ende in der Tabelle steht, wird man sehen.“

Oberzell und Kressbronn im Blick



Bei der Frage nach den Meisterschaftsfavoriten nennt Bernd Seiler zwei Vereine und lässt Raum für Überraschungen. „Ich denke, Oberzell muss wieder genannt werden, Kressbronn, und es gibt sicher noch das eine oder andere Überraschungsteam.“

Baienfurter Trainerteam



Im Trainerteam gibt es bei der SG Baienfurt einen klaren Neustart. „Wir haben ein neues Trainerteam mit Danijel Kaplan, Alwin Maucher und Waldemar Botschkarew. Alle drei sind Baienfurter Jungs, wie man sagt. Danijel Kaplan ist, wie man sagt, der Headcoach. Er hat hier in der Jugend gespielt, war bei den Aktiven Spieler und auch Trainer. Alwin Maucher als Urgestein war hier viele Jahre Trainer in der Jugend und bei den Aktiven sowie in verschiedenen Positionen, und Waldemar Botschkarew hat ebenfalls in der Jugend und bei den Aktiven gespielt.“

Rückkehr in die sportliche Leitung



Für Bernd Seiler war die eigene Rolle ebenfalls klar geregelt. „Für mich war klar, dass ich als Trainer, nachdem Phillip Meißner aufgehört hat, nur bis Saisonende zur Verfügung stehe und dann wie vorher mit Killian Mützel und Ralf Tagliaferri die sportliche Leitung mache.“

Neue Spieler ohne Abgänge



Als Neuzugänge nennt Bernd Seiler mehrere junge Spieler. „Als Neuzugänge haben wir gute Jungs bekommen: Aaron Stoppel aus der eigenen A-Jugend, Ilija Rohulia vom TSV Berg II, Leon Blank vom SV Weingarten, Justin Matt vom SV Reute sowie Justin Miller ebenfalls vom TSV Berg II.“

Abgänge gab es bei der SG Baienfurt keine. Fabian Weggerle pausiert.

Zeitspiel als Thema



Bei möglichen Regeländerungen rund um die Fußball-Weltmeisterschaft sieht Bernd Seiler vor allem die Maßnahmen gegen Verzögerungen positiv. „Das Thema Zeitspiel fand ich generell gut, beziehungsweise die Ein-Minuten-Regelung bei Behandlung auf dem Platz. Im Amateurfußball wird oft die Mannschaft, die Zeitspiel forciert, durch kurze Nachspielzeiten belohnt.“