"Die Mannschaft hatte keinen Bock zu verlieren“

Mika Jöhnk und der TUS Nortorf siegen auch im dritten Testspiel. – Foto: Olaf Wegerich

Der TuS Nortorf gewinnt auch das dritte Testspiel nach der Sommerpause. Der Landesligaaufsteiger konnte sich am Samstag in Langwedel in einem unterhaltsamen und torreichen Testspiel mit 5:4 (1:2) gegen den souveränen Verbandsligaaufsteiger FC Kilia Kiel durchsetzen.

Dabei erwischten die Gastgeber einen perfekten Start, denn es dauerte nur 20 Sekunden bis zum Führungstreffer. Nach einem hohen Ballgewinn durch Leon Gehrke landet der Ball bei Lasse Böttcher, der auf Oskar Michel verlängert. Der Neuzugang aus der A-Jugend fackelt nicht lange und trifft aus gut 16 Metern mit einem Flachschuss in die linke Ecke.

Nach 15 Minuten gerät der Spielfluss bei der TuS-Liga zunehmend ins Stocken und Kilia bekommt Aufwind. Die Gäste aus der Landeshauptstadt bleiben auch nach dem frühen Rückstand ruhig und schlagen gegen defensiv anfällige Gastgeber eiskalt zu. Zunächst gelingt der Mannschaft von Trainer Leon Trentepohl durch Jamie-Luca Rohr (16.) der schnelle Ausgleichstreffer, ehe die Kilianer nur sechs Minuten später durch Abdullah Ali Kalma (22.) erneut zuschlagen.

Die Gastgeber präsentieren sich in dieser Phase sehr fahrig und anfällig gegen die mit viel Geschwindigkeit agierende Kieler Mannschaft. Auf dem seifigen Platz in Langwedel fehlte dem TuS vor allem die „Galligkeit“, wie Coach Bräunling einräumte, um dem Gegner in dieser Phase mehr Paroli zu bieten. Kilia überzeugte mit viel Dynamik und schaffte es immer wieder, mit viel Tempo in die Tiefe zu kommen.

Defensivfehler und ein starker Kieler Neuzugang

Nach der Pause hatten die Nortorfer zunächst zehn sehr gute Minuten mit viel Präsenz, leisteten sich defensiv aber immer wieder „desaströse Fehler“, wie Bräunling bemängelte. Diese nutzte der gut aufgelegte Kevin Kortum (55., 71.), der aus der U19 von Holstein Kiel an den Hasseldieksdammer Weg gewechselt war, zu zwei weiteren Treffern. „Das ist ein superschneller, brutaler Spieler“, lobte Bräunling den starken Flügelflitzer der Kilianer.

Doch es spricht für die Qualität und den Willen der Gastgeber, dass sich die Mannschaft auch nach dem deutlichen Rückstand nicht hängen ließ und mit drei Treffern in nur fünf Minuten zum 4:4 ausgleichen konnte. „Wir haben noch einmal gut zulegen können. Man hat gemerkt, die Mannschaft hatte keinen Bock zu verlieren“, lobte Bräunling die ungebrochene Moral seiner Schützlinge.

Zunächst traf Lasse Böttcher (73.) aus spitzem Winkel nach einem Angriff über die rechte Seite durch die Hosenträger des Kieler Torhüters, ehe Malte Lucht (77.) einen Handelfmeter zum 3:4-Anschlusstreffer verwandelte.

Nur eine Minute später stand Lasse Böttcher (78.) nach einem Angriff über die linke Seite, eingeleitet durch den A-Jugendlichen Filip Wolter, im Zentrum völlig frei und erzielte den 4:4-Ausgleich. In der Nachspielzeit gelang Lasse Böttcher (90.+2) mit seinem dritten Treffer sogar noch der 5:4-Siegtreffer.