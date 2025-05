Karsten Kranzer, der Spielertrainer des TV Köndringen, ist zuversichtlich, den Nichtabstiegsplatz verteidigen zu können. – Foto: Verein

„Die Mannschaft hat verstanden, um was es geht“ Nach dem 1:1 in Simonswald dürstet es den TV Köndringen im Heimspiel nach einem Dreier +++ Spielertrainer Karsten Kranzer im Bezirksligatipp zum 28. Spieltag Verlinkte Inhalte BZL Freiburg Köndringen Karsten Kranzer

In der Bezirksliga hat sich der TV Köndringen zuletzt eine gute Ausgangslage für den Abstiegskampf verschafft. Dank des Punktgewinns in Simonswald ist die Mannschaft um Spielertrainer Karsten Kranzer auf den zwölften Platz vorgerückt. Der Coach spricht über die Schwierigkeiten in dieser Spielzeit und tippt die Ergebnisse des kommenden Sonntags.

fupa: Herr Kranzer, werfen wir zunächst einen Blick zurück auf das 1:1 im Auswärtsspiel gegen Simonswald/Obersimonswald. Wie haben Sie das Spiel wahrgenommen? Karsten Kranzer: Wir sind quasi mit dem letzten Aufgebot angereist. Wir hatten schon viele Verletzte, und dazu kam, dass drei Stammspieler zu verschiedenen Hochzeiten gefahren sind. Aber uns geht es ja schon die ganze Runde so, dass uns immer wieder Spieler fehlen. Wir arrangieren uns damit und sehen, dass wir das Beste daraus machen. Letzte Woche war uns klar, dass es ein Kampfspiel werden würde – Simonswald musste angreifen, wenn sie noch um den zweiten Platz mitspielen wollten. Wir haben gut mitgehalten, solange die Kräfte gereicht haben. Wir haben sehr früh das 1:0 erzielt und hätten mit etwas mehr Zielstrebigkeit sogar das 2:0 nachlegen können. Der Gegner kam stärker auf, konnte ausgleichen und hatte noch einen Elfmeter, aber unser Torwart Manuel Lewandowski konnte parieren. In der zweiten Halbzeit war Simonswald dominant, es ging nur in eine Richtung – wir haben versucht, Konter zu setzen, aber es war schwer. Die Jungs haben sich hineingehängt und sind alle ans Limit gegangen. Der Punkt war wichtig für eine bessere Ausgangslage im Abstiegskampf.

fupa: Nun geht es gegen den direkten Konkurrenten SC Reute. Das Hinspiel ging mit 2:4 verloren … Kranzer: Das Hinspiel haben wir verdient verloren, wir hatten keine gute Leistung gezeigt. Die ersten zehn Minuten waren noch okay, da haben wir ein Abseitstor geschossen und zwei, drei große Chance liegen lassen. Aber dann hat Reute die Oberhand gewonnen. Damals waren sowohl Reute als auch wir in einer anderen Konstellation. Am Sonntag müssen und wollen beide Teams einen Dreier holen, und Reute greift nach dem letzten Strohhalm.