– Foto: Danny Taubert

FC Viktoria Thiede feiert einen verdienten 5:2-Heimsieg gegen FG Vienenburg-Wiedelah. Trainer Yüksel Altinkaya lobte die geschlossene Leistung seiner Mannschaft, bemängelte jedoch die vergebenen Chancen in der ersten Halbzeit.

„Die Mannschaft hat überragend gespielt, wirklich hervorragend auf allen Positionen performt“, betonte Altinkaya nach der Partie. Bereits in der ersten Halbzeit hätten die Gastgeber zahlreiche Chancen gehabt, um das Spiel frühzeitig zu entscheiden, ließen diese jedoch teilweise ungenutzt. „Wir hätten in der ersten Halbzeit weitaus höher führen müssen. Das 2:1 war viel zu wenig“, erklärte der Trainer. FG Vienenburg-Wiedelah hatte durch einen Kopfball nach einer Flanke über außen den zwischenzeitlichen Ausgleich gemacht.

In der zweiten Halbzeit stabilisierte Thiede erneut defensiv und setzte offensiv entscheidende Akzente. Altinkaya lobte besonders die fußballerische Qualität seines Teams: „Viele, viele, viele fußballerische Lösungen – hat mir sehr gut gefallen von außen.“ Ein kleiner Schönheitsfehler blieb: Ein Ballverlust im Aufbauspiel führte zum Gegentreffer zum 5:2. „Leider verlieren wir unnötigerweise den Ball, fast in jedem Spiel mittlerweile, woraus das 5:2 resultiert. Ansonsten hatte Vienenburg in der zweiten Halbzeit eigentlich keine Torchance“, so Altinkaya.