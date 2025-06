„Die Mannschaft hat sich extrem gut entwickelt“

Der SV Schlebusch hat die Saison in der Landesliga auf Platz fünf beendet. Im Interview spricht der Vorsitzende Dirk Dreher über eine außergewöhnliche Spielzeit.

Herr Dreher, der SV Schlebusch hat mit Platz fünf und 47 Punkten eine starke Saison in der Landesliga gespielt – und das, obwohl die Mannschaft zur Winterpause noch Vorletzter war. Wie fällt Ihr Fazit aus?

Dreher: "Das war schon eine richtig tolle Saison. In der Rückrunde hatten wir auch einfach das Quäntchen Glück auf unserer Seite, das in der Hinrunde noch gefehlt hat. Wir haben nicht so viel besser gespielt, aber eben die sogenannten ‚Big Points‘ gemacht."