Der Ludwigsfelder FC startet nach dem Abstieg aus der Oberliga in die neue Saison der Brandenburgliga mit großen Erwartungen und viel Spannung. Trainer Rezart Cami gibt im FuPa-Teamcheck einen Einblick in die Lage des Vereins. Er spricht über die Höhen und Tiefen der Vorbereitung, die große Zahl an Neuzugängen, den Abgang eines Leistungsträgers und die sportlichen Ziele für die kommende Spielzeit. Außerdem verrät er, wer der Kapitän ist und wie er die Kräfteverhältnisse in einer ausgeglichenen Liga einschätzt. Vor allem aber richtet sich der Blick auf das Auftaktspiel am Samstag um 14 Uhr, wenn der 1. FC Frankfurt in Ludwigsfelde zu Gast ist.

Vorbereitung mit positiven Erkenntnissen und offenen Baustellen Die Wochen der Vorbereitung lagen ganz im Fokus der Analyse und des Einstudierens neuer Abläufe. Rezart Cami blickt mit gemischten Gefühlen zurück: „Wir hatten in der Vorbereitung Höhen und Tiefen.“ Besonders erfreulich waren die Fortschritte im Offensivspiel, die ihm Mut machen: „Offensiv konnten wir uns deutlich steigern, hier waren schon gute Abläufe zu sehen.“

Neuzugänge bringen Qualität und Erfahrung Einen großen Umbruch hat der LFC im Sommer hinter sich. „Wir haben in diesem Sommer viele Neuzugänge bekommen“, berichtet Cami. Er bewertet diesen Prozess mit klar positiven Worten: „Insgesamt ist der Eindruck sehr positiv – die Mannschaft hat nun mehr Erfahrung und Qualität.“ Vor allem die Mischung im Kader hebt er hervor: „Schon jetzt sind gute Ansätze erkennbar. Besonders erfreulich ist, dass sich auch unsere jungen Spieler ohne oder mit nur wenig Männererfahrung sehr gut präsentieren.“

Die Defensive hingegen bleibt für ihn ein zentrales Thema: „Defensiv gibt es dagegen noch Luft nach oben, da müssen wir stabiler werden.“ Trotz dieser Kritikpunkte zieht Cami insgesamt ein positives Fazit, denn die Testspiele und die Pokalspiele verliefen vielversprechend: „Insgesamt waren die Pokalspiele im Vorfeld sehr souverän, was uns Zuversicht gibt.“ Damit sieht er seine Mannschaft gut gerüstet, wenngleich er betont, dass noch an Details gearbeitet werden muss, um ein stabiles Fundament für die Liga zu schaffen.

Cami zeigt sich überzeugt, dass genau diese Kombination aus Routiniers und Nachwuchsspielern den LFC in der neuen Saison prägen wird: „Dadurch haben wir eine gesunde Mischung aus erfahrenen Kräften und Talenten im Kader.“ Die neu hinzugekommenen Spieler fügen sich damit nicht nur sportlich, sondern auch charakterlich ein und stärken das Mannschaftsgefüge.

Keine weiteren Transfers geplant

Die Transferphase ist aus Sicht des Vereins abgeschlossen. Cami stellt klar: „Nein, wir planen keine weiteren Verstärkungen. Der Kader steht und ist absolut wettbewerbsfähig.“ Damit betont er, dass die sportliche Leitung bewusst auf Kontinuität setzt. Der Fokus liegt nun auf der Feinabstimmung im Training, um mit dem bestehenden Kader das Maximum herauszuholen. Eine weitere personelle Veränderung schließt er ausdrücklich aus.

Ein Abgang mit besonderen Perspektiven

Auch wenn der Kader weitgehend stabil bleibt, gibt es doch eine personelle Ausnahme. „Grundsätzlich nicht“, antwortet Cami auf die Frage nach weiteren möglichen Abgängen, „einzige Ausnahme ist Magnus Paul, der uns vorübergehend verlässt, um die Chance zu nutzen, in den USA Fußball zu spielen.“

Damit verliert der LFC zwar einen Spieler, der sportlich eine Rolle spielen könnte, doch Trainer und Verein sehen diesen Schritt als wertvolle Möglichkeit für die persönliche und sportliche Entwicklung des Akteurs. Für Paul bedeutet der Wechsel ein besonderes Abenteuer, für den LFC gleichzeitig die Chance, anderen Spielern mehr Verantwortung zu geben.

Stärken im Zusammenspiel und in der Mentalität

Trotz des Umbruchs blickt Cami mit viel Zuversicht auf die neue Saison. „Wir haben eine spielstarke Mannschaft, die für diese Liga viel Qualität mitbringt“, sagt er. Für ihn zählt dabei nicht nur das fußballerische Potenzial, sondern vor allem das Miteinander: „Dazu kommt ein sehr gutes Teamgefüge und eine hohe Leistungsbereitschaft, die uns auszeichnet.“ Mit dieser Kombination will der LFC in der Brandenburgliga bestehen und gleich zu Beginn deutlich machen, dass er zu den ambitionierten Teams der Liga gehört.

Zielsetzung: vorne dabei sein

Ein fixes Ziel für die Saison gibt es beim Ludwigsfelder FC nicht. Cami will aber dennoch die Marschrichtung klar benennen: „Ein festes Ziel haben wir nicht formuliert. Ideal wäre es, wenn wir uns dauerhaft in der Spitzengruppe festsetzen und am Ende unter den Top 5 landen könnten.“

Damit zeigt er deutlich, dass der LFC den Anspruch hat, ganz vorne mitzuspielen, auch wenn der sofortige Wiederaufstieg nicht explizit genannt wird. Für den Trainer ist entscheidend, Woche für Woche konstant Leistung abzurufen und eine Basis für die kommenden Jahre zu schaffen.

Favoritenrolle schwer zu vergeben

Die Brandenburgliga bietet in dieser Saison viele spannende Konstellationen. „Die Liga ist in diesem Jahr sehr ausgeglichen, daher ist es schwierig, einen klaren Favoriten zu benennen“, erklärt Cami. Einen Verein nennt er dennoch: „Von den Neuzugängen her könnte Germania Schöneiche jedoch ein heißer Kandidat sein.“ Mit dieser Einschätzung unterstreicht er, dass die Liga in der Breite gewachsen ist und keine Mannschaft einen klaren Alleingang starten dürfte. Für den LFC bedeutet dies, in jedem Spiel höchste Konzentration aufzubringen.

Führungsfigur mit Erfahrung: Kapitän Felix Kausch

Von wem wird die Mannschaft in der neuen Saison angeführt? „Unser Kapitän ist Felix Kausch“, antwortet Cami. Der Abwehrspieler bringt reichlich Erfahrung mit: „Er hat bereits jahrelang Erfahrung in dieser Rolle beim RSV Eintracht gesammelt und ist ein Spieler, der durch seine Erfahrung, seine Ruhe und seine Führungsqualitäten die Mannschaft hervorragend leitet.“ Mit dieser Entscheidung setzt der Trainer auf Kontinuität und Stabilität – Eigenschaften, die gerade nach einem Abstieg von enormer Bedeutung sind.

Vorfreude auf das erste Saisonspiel gegen Frankfurt

Der Auftakt hat für den LFC eine besondere Bedeutung: Am Samstag um 14 Uhr empfängt die Mannschaft den 1. FC Frankfurt. „Wir freuen uns sehr auf den Start in die Saison“, sagt Cami mit Blick auf die Partie. Dabei weiß er um die Schwere der Aufgabe: „Der 1. FC Frankfurt ist ein schwerer Gegner, trotzdem wollen wir zu Hause direkt ein Ausrufezeichen setzen.“

Er macht klar, worauf es ankommen wird: „Wichtig wird sein, dass wir kompakt stehen, mutig nach vorne spielen und unsere gute Vorbereitung ins Spiel übertragen.“ Für Ludwigsfelde ist das Heimspiel gegen Frankfurt mehr als nur ein Auftakt – es ist die erste große Gelegenheit, die Ambitionen der neuen Saison unter Beweis zu stellen.