„Die Mannschaft hat nach schwierigen Monaten Charakter gezeigt“

– Foto: Jonas Baier

Im FuPa-Teamcheck spricht Steve Schempp, Abteilungsleiter Herren des FC Blautal 2001, über eine Saison, die trotz schwieriger Phasen positiv endete. Nach einer erfolgreichen Rückrunde soll der eingeschlagene Weg nun mit einem neuen Trainerteam fortgesetzt werden.

Mit dem Saisonverlauf zeigt sich Schempp letztlich zufrieden. Vor allem die Entwicklung in den letzten Wochen der Runde stimmt ihn optimistisch.

„Hinten raus konnten wir noch um die Relegation mitspielen“, sagt Steve Schempp gegenüber FuPa.

Dass die Mannschaft trotz der Herausforderungen bis zum Ende im Rennen um die Relegation blieb, bewertet der Abteilungsleiter als Beleg für den starken Zusammenhalt innerhalb des Teams.

„Schlussendlich waren wir mit der Saison 25/26 zufrieden. Dass man hinten raus noch um die Relegation mitspielen konnte, spricht nach den verschiedenen Schwierigkeiten über die Saison für den Charakter der Mannschaft.“

Fokus auf die Vorbereitung

Besondere Programmpunkte gibt es in der Sommervorbereitung nicht.

„Keine.“

Der Fokus liegt stattdessen auf der täglichen Arbeit und darauf, die Mannschaft optimal auf den Saisonstart vorzubereiten.

Erfolgreiche Rückrunde nach Trainerwechsel

Besonders hervorheben möchte Schempp die Reaktion der Mannschaft nach der Trennung vom bisherigen Trainer im vergangenen Frühjahr.

„Nach der Trennung von unserem Trainer im vergangenen März, konnten wir mit einer mannschaftsinternen Interimslösung eine sehr erfolgreiche Rückrunde spielen. Das war sicherlich keine einfache Situation, daher muss man die gesamte Mannschaft loben. Alle haben super mitgezogen.“

Statt einzelne Spieler herauszustellen, richtet er das Lob bewusst an das gesamte Team. Gerade in einer schwierigen Phase hätten alle Verantwortung übernommen und gemeinsam eine starke Rückrunde gespielt.

Schritt für Schritt in die neue Saison

Eine konkrete Tabellenvorgabe gibt es beim FC Blautal 2001 bewusst nicht.

„Wir sind gut aufgestellt und schauen von Spiel zu Spiel. Und dann sehen wir, was dabei rauskommt.“

Der Verein möchte sich auf die eigenen Leistungen konzentrieren und den Saisonverlauf zunächst abwarten.

Mehrere Mannschaften im Favoritenkreis

Vor dem Saisonstart sieht Schempp gleich mehrere Teams mit guten Chancen auf die Meisterschaft.

„Vor dem Saisonstart ist das natürlich nur eine Einschätzung, aber anhand der Staffeleinteilung und der Leistungen der vergangenen Saison gehören diese Teams zum engeren Favoritenkreis: VfL Ulm, Ljiljan Ulm, TSV Altheim und SF Dornstadt.“

Für ihn gibt es keinen eindeutigen Topfavoriten, sondern mehrere Mannschaften, die um die Spitzenplätze kämpfen dürften.

Neuer Trainer und breiter aufgestellter Verein

Auch personell hat sich beim FC Blautal 2001 einiges getan. Neben Veränderungen im sportlichen Bereich wurden auch die Strukturen im Verein erweitert.

„Wir haben uns hinter den Kulissen breiter aufgestellt, um den Verein weiterzuentwickeln.“

Mit Daniel Schreder übernimmt ein neuer Cheftrainer die Mannschaft. Unterstützt wird er von den Co-Trainern Florian Bardo, Marc Packeiser und Robert Rettich.

Auch der Kader erhält Verstärkung. Als Rückkehrer stoßen Sebastian Knupfer vom TSV Bermaringen sowie Florian Schultes und Jan Niklas Kühnl vom RSV Ermingen zum Team.

Aus dem Nachwuchs rücken Moritz Strähle aus der eigenen SGM-Jugend sowie Isak Mahmuthovic und Simone Donato aus der Olympia Laupheim A-Jugend in den Aktivenbereich auf.

Zeitspiel eindämmen – Umsetzung bleibt schwierig

Die neuen Regeländerungen zur Beschleunigung des Spiels bewertet Schempp grundsätzlich positiv, sieht im Amateurfußball jedoch Herausforderungen.

„Die Verhinderung von Zeitspiel bei Anstößen, Einwürfen, Wechseln oder Verletzungsunterbrechungen kann dem Spiel bestimmt gut tun. Allerdings glaube ich, dass die Umsetzung im Amateurfußball nicht einfach wird, ähnlich wie beim Handspiel, wo es immer noch verschiedene Interpretationen gibt.“

Aus seiner Sicht sei die Idee sinnvoll, entscheidend werde aber eine möglichst einheitliche Auslegung durch die Schiedsrichter sein.

Mit einer starken Rückrunde im Rücken, einem neuen Trainerteam und einer breiter aufgestellten Vereinsstruktur blickt der FC Blautal 2001 optimistisch auf die neue Saison. Die Mannschaft will den positiven Trend fortsetzen und Schritt für Schritt sehen, wohin der Weg führt.