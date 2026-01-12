Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
„Die Mannschaft hat insgesamt gesehen eine tolle Entwicklung genommen"
Aktuell befinden sich die Mannschaften der Bezirksliga Hannover in der Winterpause, weshalb der Ball auf den Plätzen der Region wenig bis gar nicht rollt. Dennoch bereiten sich die Teams bereits auf die anstehende Rückrunde im neuen Jahr vor, so auch der MTV Rehren A/R. Trainer Mike Schönherr gibt uns Einblicke über die Vorbereitung seiner Mannschaft und den bisherigen Saisonverlauf.
Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?
Die Vorbereitung startet am 18.01., bis dahin spielen wir diverse Hallenturniere. Teambuildingmassnahme ist neben einem Mannschaftsabend ein Sonntag den wir miteinander verbringen mit einer Trainingseinheit am Morgen, einem gemeinsamen Mittagessen und einem Testspiel am Nachmittag. Testspielhighlights sind Spiele gegen die Landesligisten OSV Hannover und TSV Barsinghausen!
Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?
Das bisherige Abschneiden bewerte ich durchweg positiv, da wir nach einem großen Umbruch im Sommer mit einer sehr jungen Mannschaft eine tolle Hinserie gespielt haben und mit 30 Punkten auf Platz vier stehen! Des Weiteren haben wir als einzige Mannschaft den Topfavoriten TSV Pattensen geschlagen und den anderen Landesliga Absteiger FC Eldagsen ebenfalls. Die Mannschaft hat insgesamt gesehen eine tolle Entwicklung genommen.
Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?
Was wir extrem verbessert haben ist unsere Defensivarbeit wo die Mannschaft im Verbund einen Super Job macht! 16 Gegentore in 15 Spielen können sich absolut sehen lassen!
In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?
Große Problemen sehe ich nicht, verbessern kann man natürlich immer was! Bei uns ist es zum einen die Chancenverwertung, wobei ich glaube, dass es durch unsere extrem laufintensive Arbeit gegen den Ball dann vorne manchmal die Konzentration fehlt. Zum anderen stehen viele Mannschaften mittlerweile sehr tief gegen uns, das kennen die Jungs noch nicht so gut. Da wollen wir weiter dran arbeiten Lösungen zu finden!
Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?
Wir stehen jetzt auf Platz vier und diesen Platz wollen wir gerne verteidigen! Wenn die Mannschaft weiter so arbeitet und sich weiter so entwickelt dann sehe ich gute Chancen dieses Ziel zu erreichen.
Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team die man bereits nennen kann?
Wir haben mit Malte Grittner vom TSV Barsinghausen einen erfahrenen Spieler nach Rehren zurückgeholt, der die junge Mannschaft zusammen mit Kapitän Julian Lattwesen und Vize Kapitän Jan Pinkenburg führen soll. Das wird für uns einen absoluten Mehrwert darstellen weil wir genau so einen Spieler noch gebraucht haben! Ein Innenverteidiger mit Landesliga Erfahrung, Mentalität und unglaublich guter Defensivqualität. Sonst bleibt der Kader so zusammen.
Wer wird Meister eurer Liga?
Ich tippe auf den TSV Pattensen der sich allerdings der Angriffe des SV Ihme-Roloven und des FC Eldagsen erwehren muss!