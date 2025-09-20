Yilmaz Daler erzielte im Spiel gegen Türkspor Neckarsulm das erste Tor für den FV Ravensburg – Foto: Inge Hartmann

"Die Mannschaft hat heute die richtige Reaktion gezeigt" Ravensburg gewinnt 3:1 bei Türkspor Neckarsulm Verlinkte Inhalte OL Baden-Württemberg FV Ravensb. Türk Neckars

Mit einem 3:1-Auswärtssieg bei Türkspor Neckarsulm hat der FV Ravensburg am neunten Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg ein klares Zeichen gesetzt. Nach der enttäuschenden Heimniederlage gegen Villingen zeigte die Mannschaft von Trainer Rahman Soyudogru die erhoffte Antwort und verbesserte sich in der Tabelle auf Rang sieben.

Heute, 14:00 Uhr Türkspor Neckarsulm Türk Neckars FV Ravensburg FV Ravensb. 1 3 Abpfiff



Schwieriger Beginn und verdiente Pausenführung



Der Trainer ordnete den Spielverlauf wei folgt ein: „Anfangs haben wir uns etwas schwergetan, ins Spiel zu finden, und hatten teilweise einfache Ballverluste. Nach der Trinkpause wurde es besser, und wenig später sind wir mit 1:0 in Führung gegangen. Leider mussten wir durch einen Standard den Ausgleich hinnehmen.“ Das 1:0 erzielte Marek Bleise in der 38. Minute, ehe Jonas Eichinger kurz vor der Pause für die Gastgeber ausglich. Souveräne zweite Halbzeit



In der zweiten Hälfte steigerte sich Ravensburg spürbar. „In der zweiten Halbzeit haben wir sehr konzentriert und entschlossen gespielt und am Ende verdient gewonnen. Es hätte auch höher ausfallen können“, stellte Soyudogru fest. Yilmaz Daler brachte die Oberschwaben mit einem sehenswerten Treffer in der 54. Minute erneut in Führung, Daniele Gabriele stellte mit seinem Foulelfmeter in der 68. Minute den Endstand her.