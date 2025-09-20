"Die Mannschaft hat heute die richtige Reaktion gezeigt"

Mit einem 3:1-Auswärtssieg bei Türkspor Neckarsulm hat der FV Ravensburg am neunten Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg ein klares Zeichen gesetzt. Nach der enttäuschenden Heimniederlage gegen Villingen zeigte die Mannschaft von Trainer Rahman Soyudogru die erhoffte Antwort und verbesserte sich in der Tabelle auf Rang sieben.
Souveräne zweite Halbzeit
In der zweiten Hälfte steigerte sich Ravensburg spürbar. „In der zweiten Halbzeit haben wir sehr konzentriert und entschlossen gespielt und am Ende verdient gewonnen. Es hätte auch höher ausfallen können“, stellte Soyudogru fest. Yilmaz Daler brachte die Oberschwaben mit einem sehenswerten Treffer in der 54. Minute erneut in Führung, Daniele Gabriele stellte mit seinem Foulelfmeter in der 68. Minute den Endstand her.
Erfolg als Antwort auf den Rückschlag
Der Trainer zeigte sich zufrieden mit der Reaktion seiner Mannschaft: „Ja, auf jeden Fall. Die Mannschaft hat heute die richtige Reaktion auf die Niederlage letzte Woche gezeigt und sich für die harte Arbeit belohnt.“
Durch den Sieg verbesserte sich der FV Ravensburg auf Platz sieben. Für Soyudogru bleibt die Tabelle dennoch zweitrangig: „Nach der Niederlage in der vergangenen Woche war es für uns wichtig, heute zu gewinnen. Wir wollen weiterhin unsere Punkte sammeln und uns Schritt für Schritt weiterentwickeln. Die Saison ist noch lang, daher ist die Tabelle momentan nicht entscheidend. Natürlich trägt der Erfolg aber zur guten Stimmung im Umfeld bei.“
Auf die Frage nach einem möglichen Kaltgetränk für die Mannschaft auf der Rückfahrt meinte Soyudogru: „Ja, auf jeden Fall. Bei den heutigen hohen Temperaturen ist es besonders wichtig, viel Flüssigkeit zu sich zu nehmen :-).“