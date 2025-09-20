 2025-09-19T07:58:00.826Z

Yilmaz Daler erzielte im Spiel gegen Türkspor Neckarsulm das erste Tor für den FV Ravensburg
Yilmaz Daler erzielte im Spiel gegen Türkspor Neckarsulm das erste Tor für den FV Ravensburg – Foto: Inge Hartmann

"Die Mannschaft hat heute die richtige Reaktion gezeigt"

Ravensburg gewinnt 3:1 bei Türkspor Neckarsulm

Mit einem 3:1-Auswärtssieg bei Türkspor Neckarsulm hat der FV Ravensburg am neunten Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg ein klares Zeichen gesetzt. Nach der enttäuschenden Heimniederlage gegen Villingen zeigte die Mannschaft von Trainer Rahman Soyudogru die erhoffte Antwort und verbesserte sich in der Tabelle auf Rang sieben.

Schwieriger Beginn und verdiente Pausenführung

Der Trainer ordnete den Spielverlauf wei folgt ein: „Anfangs haben wir uns etwas schwergetan, ins Spiel zu finden, und hatten teilweise einfache Ballverluste. Nach der Trinkpause wurde es besser, und wenig später sind wir mit 1:0 in Führung gegangen. Leider mussten wir durch einen Standard den Ausgleich hinnehmen.“ Das 1:0 erzielte Marek Bleise in der 38. Minute, ehe Jonas Eichinger kurz vor der Pause für die Gastgeber ausglich.

Souveräne zweite Halbzeit

In der zweiten Hälfte steigerte sich Ravensburg spürbar. „In der zweiten Halbzeit haben wir sehr konzentriert und entschlossen gespielt und am Ende verdient gewonnen. Es hätte auch höher ausfallen können“, stellte Soyudogru fest. Yilmaz Daler brachte die Oberschwaben mit einem sehenswerten Treffer in der 54. Minute erneut in Führung, Daniele Gabriele stellte mit seinem Foulelfmeter in der 68. Minute den Endstand her.

Erfolg als Antwort auf den Rückschlag

Der Trainer zeigte sich zufrieden mit der Reaktion seiner Mannschaft: „Ja, auf jeden Fall. Die Mannschaft hat heute die richtige Reaktion auf die Niederlage letzte Woche gezeigt und sich für die harte Arbeit belohnt.“

Durch den Sieg verbesserte sich der FV Ravensburg auf Platz sieben. Für Soyudogru bleibt die Tabelle dennoch zweitrangig: „Nach der Niederlage in der vergangenen Woche war es für uns wichtig, heute zu gewinnen. Wir wollen weiterhin unsere Punkte sammeln und uns Schritt für Schritt weiterentwickeln. Die Saison ist noch lang, daher ist die Tabelle momentan nicht entscheidend. Natürlich trägt der Erfolg aber zur guten Stimmung im Umfeld bei.“

Auf die Frage nach einem möglichen Kaltgetränk für die Mannschaft auf der Rückfahrt meinte Soyudogru: „Ja, auf jeden Fall. Bei den heutigen hohen Temperaturen ist es besonders wichtig, viel Flüssigkeit zu sich zu nehmen :-).“

Aufrufe: 020.9.2025, 18:35 Uhr
Matthias KloosAutor