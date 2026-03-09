"Die Mannschaft hat dem Druck standgehalten" - Rotenberg siegt 4:0

– Foto: Thies Meyer

Der SV Rotenberg hat im Heimspiel gegen den SV Groß Ellershausen-Hetjershausen einen deutlichen 4:0-Erfolg gefeiert. Nach der 3:0-Niederlage im Hinspiel ist die Revanche also perfekt geglückt..

Dabei sah es zu Beginn noch ganz anders aus: Die Gäste starteten druckvoll und setzten Rotenberg früh unter Druck. „Die ersten 10 Minuten gingen komplett an Ellershausen. Wenn es da blöd läuft, liegen wir 0:2 hinten. Da hat man uns schon die Verunsicherung angemerkt“, erklärte Rotenbergs Co-Trainer Pascal Bigalke nach der Partie.

Doch mit der ersten echten Torchance gelang den Gastgebern die Führung. Dennis Tauchmann traf in der 12. Minute zum 1:0 – ein Treffer, der das Spiel komplett veränderte. „Zum Glück haben wir mit der ersten Chance das 1:0 gemacht. Das war der Brustlöser“, so Bigalke. Nur fünf Minuten später legte Tauchmann nach und erhöhte auf 2:0 (17.). Rotenberg übernahm danach zunehmend die Kontrolle. Die Mannschaft stand defensiv sicher und spielte ihre Angriffe konsequent aus. Bereits in der 25. Minute sorgte Mattis Mühlhaus mit dem 3:0 für eine komfortable Führung. „Danach hatten wir das Spiel komplett im Griff, wir haben sicher gestanden und haben unsere Tore super herausgespielt“, sagte Bigalke.