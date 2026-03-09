"Die Mannschaft hat dem Druck standgehalten" - Rotenberg siegt 4:0

Der SV Rotenberg hat im Heimspiel gegen den SV Groß Ellershausen-Hetjershausen einen deutlichen 4:0-Erfolg gefeiert. Nach der 3:0-Niederlage im Hinspiel ist die Revanche also perfekt geglückt..
Dabei sah es zu Beginn noch ganz anders aus: Die Gäste starteten druckvoll und setzten Rotenberg früh unter Druck. „Die ersten 10 Minuten gingen komplett an Ellershausen. Wenn es da blöd läuft, liegen wir 0:2 hinten. Da hat man uns schon die Verunsicherung angemerkt“, erklärte Rotenbergs Co-Trainer Pascal Bigalke nach der Partie.
Doch mit der ersten echten Torchance gelang den Gastgebern die Führung. Dennis Tauchmann traf in der 12. Minute zum 1:0 – ein Treffer, der das Spiel komplett veränderte. „Zum Glück haben wir mit der ersten Chance das 1:0 gemacht. Das war der Brustlöser“, so Bigalke. Nur fünf Minuten später legte Tauchmann nach und erhöhte auf 2:0 (17.).
Rotenberg übernahm danach zunehmend die Kontrolle. Die Mannschaft stand defensiv sicher und spielte ihre Angriffe konsequent aus. Bereits in der 25. Minute sorgte Mattis Mühlhaus mit dem 3:0 für eine komfortable Führung. „Danach hatten wir das Spiel komplett im Griff, wir haben sicher gestanden und haben unsere Tore super herausgespielt“, sagte Bigalke.
Nach der Pause verwaltete Rotenberg den Vorsprung weitgehend souverän. Ellershausen kam kaum noch gefährlich vor das Tor. Den Schlusspunkt setzte schließlich Luca Schulze, der in der 79. Minute zum 4:0 traf.
Für Rotenberg war der klare Heimsieg auch mental wichtig. „Die Anspannung war nach der letzten Woche sehr groß, aber die Mannschaft hat dem Druck standgehalten“, betonte Bigalke.
In der Tabelle bleibt der SV Groß Ellershausen-Hetjershausen trotz der Niederlage auf einem Abstiegsrang Platz 15, während sich der SV Rotenberg auf Rang acht einordnet.