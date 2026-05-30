"Die Mannschaft glaubt immer an sich": Klosterhardt ganz nah am Ziel Es war ein Ausrutscher, aber kein Rückschlag für die DJK Arminia Klosterhardt. Nach dem späten 1:1 beim SV Burgaltendorf hat der Tabellenführer in der Bezirksliga-Gruppe 6 den Aufstieg weiterhin in der eigenen Hand. Selbst die Meisterschaft könnte bereits am Sonntag feststehen. von Markus Becker · Heute, 00:32 Uhr · 0 Leser

Emre Yalcin erzielte den so wichtigen Ausgleichstreffer. – Foto: Markus Becker

Es brauchte keinen Propheten, um eine unangenehme Auswärtsfahrt zum Tabellendritten SV Burgaltendorf anzukündigen. Mehr als "nicht verlieren“ forderte Trainer Marcel Landers nicht von seinem Team. Seine Schützlinge leisteten Folge, wenngleich auf die denkbar dramatischste Art und Weise. Mit dem 1:1 hat die DJK Arminia Klosterhardt weiterhin alle Karten in der Hand, könnte sogar am Sonntag von der Couch aus die Meisterschaft feiern, wenn Verfolger Rot-Weiss Essen II gegen Fortuna Bottrop komplett leer ausgehen sollte.

Mit "Glück" und Moral entführt Klosterhardt einen Punkt Lange Zeit hatte auf Seiten von Klosterhardt allerdings wenig auf einen erfolgreichen Abend hingedeutet. Der Tabellenführer tat sich gegen kompakt stehende und leidenschaftlich verteidigende Burgaltendorfer enorm schwer. Phasenweise erinnerte der Auftritt an das Auswärtsspiel bei TuSEM Essen, ebenfalls an einem Freitagabend und auch mit einem späten Ausgleichstreffer zum 1:1. Die Parallelen sah auch Arminia-Trainer Marcel Landers nach dem Spiel. "Ich fand es noch schlechter", sagte er jedoch über die Vorstellung seines Teams gegen Burgaltendorf. "Wir haben keine guten Lösungen gefunden, muss man ehrlich sagen." Auch die Intensität der Partie machte seiner jungen Mannschaft zu schaffen. "In den Zweikämpfen haben wir uns teilweise ein bisschen abkochen lassen. Da hat man dann vielleicht auch das Alter der jungen Mannschaft gemerkt.“

So deutete vieles darauf hin, dass ein emotionaler Abend mit einer bitteren Niederlage enden würde. Tim Karkau brachte den SV Burgaltendorf nach der langen Gewitterunterbrechung in Führung. "Das Tor fällt in einer Phase, wo wir eigentlich gerade besser Richtung gegnerisches Tor gekommen sind. Das hat uns getroffen", ärgerte sich Landers.

Ein bezeichnendes Bild für den aufopferungsvollen Kampf beider Teams. – Foto: Markus Becker

Trotzdem glaubte Klosterhardt bis zum Ende an die Wende. Selbst nach der Roten Karte gegen Fabian Abel in der Nachspielzeit gab sich die Arminia nicht geschlagen. "Die Mannschaft glaubt immer an sich“, sagte Landers. "In TuSEM machen wir das Tor spät, jetzt wieder. Die Jungs haben immer weitergemacht und sich am Ende auch belohnt. Mit Glück, das muss man auch sagen." Nach dem Ausgleich von Emre Yalcin mit der allerletzen Aktion brachen dann - fast schon unverhofft - alle Dämme. "Nach dem Tor sind natürlich die Emotionen rausgebrochen“, schilderte Landers. Sollte Rot-Weiss Essen II seine Hausaufgaben am Sonntag (31. Mai, 16 Uhr) gegen Fortuna Bottrop erledigen, ist Klosterhardt aber noch ein letztes Mal gefordert. Ein Sieg gegen den Vogelheimer SV (7. Juni, 15.30 Uhr) würde in jedem Fall für den Aufstieg reichen, da Klosterhardt den besseren direkten Vergleich gegenüber RWE II innehat. "Das Schöne ist einfach, dass wir es selber in der Hand haben. Du hast ein Jahr Arbeit investiert und kannst den Aufstieg jetzt im eigenen Stadion klarmachen." Die Rotsperre von Abel für den letzten Spieltag ist dafür nicht zu vernachlässigen. Landers bezeichnete den 25-Jährigen als "absoluten Kopf im Mittelfeld“, zeigte sich aber zuversichtlich, den Ausfall auffangen zu können. Krippel über Bier-Angebot von RWE: "Da muss man noch eine Null dranhängen" Während bei Klosterhardt Erleichterung herrschte, überwog beim SV Burgaltendorf trotz des späten Gegentreffers der Stolz auf die eigene Leistung. "In erster Linie ist es ein Erfolg für uns“, sagte Trainer Andreas Krippel. Burgaltendorf war als beste Heimmannschaft der Liga in die Partie gegangen. "Wir wollten unser Heimspiel gewinnen und uns vernünftig verabschieden.“

Krippel war enttäuscht vom Bier-Angebot seitens RWE II – Foto: Markus Becker