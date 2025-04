„Die Mannschaft, die nur ein Spiel verloren hat, war nicht zu sehen“: Penzberg müht sich gegen Aich

Das Topteam FC Penzberg kriegt beim 3:0 gegen den abgeschlagenen FC Aich in der Bezirksliga Süd gerade noch so im rechten Moment die Kurve.

Sie wollen noch immer den Fuß in die Türe zur Relegation bringen – wenn ihnen die Konkurrenz schon den Gefallen tut und patzt. Ein paar Prozent Rest-Hoffnung treiben die Penzberger Fußballer an, haben sie doch im Fußballjahr 2025 alles gewonnen, mit Ausnahme des Duells mit Überteam Aubing. In Aich passte zwar zunächst die Einstellung überhaupt nicht, dafür aber am Ende das Ergebnis. 3:0 siegte der FCP beim Absteiger aus der Bezirksliga. „Die Mannschaft, die nur ein Spiel verloren hat, war nicht zu sehen. Trotzdem gewinnt sie. Das macht sie aus“, hielt Trainer Maximilian Bauer fest.

Am ungewohnten Termin Ostersonntag lag’s wohl kaum. „Der hat uns keine Probleme bereitet“, sagt der Coach. Sehr wohl aber der Gegner. Die Aicher haben sich zwar mit ihrem Schicksal abzufinden, werden aber bis zum letzten Spieltag Widerstand leisten. „Man möchte meinen, dass die Halligalli machen. Aber das war ein sehr professionelles Auftreten voll Motivation und Wille“, so Bauer. Anders verhielten sich die Penzberger, obwohl der Trainer das Gros seiner Ansprache verwendete, um Ernsthaftigkeit einzufordern. „Das war gefühlt nicht die Mannschaft, die ich kenne“, betonte Bauer. Die Aicher erzielten ein Tor, das wegen Abseitsstellung nicht gegeben wurde, zwei weitere gute Chancen entschärfte Torwart Daniel Baltzer. „Wieder kein Gegentor dank ihm. Ich kann nur den Hut ziehen“, lobte sein Coach.