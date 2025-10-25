„Die Mannschaft, die den Kampf annimmt, wird gewinnen“

„Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe, Denkershausen hat einen Lauf und wird mit viel Selbstvertrauen zu uns kommen“, sagt Rotenbergs Co-Trainer Pascal Bigalke vor der Partie. Der Aufsteiger aus Denkershausen hat in den vergangenen Wochen seine gute Form unter Beweis gestellt und sich mit einer stabilen Defensive sowie effizientem Offensivspiel nach oben gearbeitet.

Beim SV Rotenberg hingegen war zuletzt nicht alles zufriedenstellend. „Letzte Woche hat bei uns vor allem die Disziplin gefehlt – das müssen wir abstellen“, fordert Bigalke. Nach der Niederlage gegen Geismar will die Mannschaft wieder zu ihrer gewohnten Geschlossenheit finden. Dabei dürfte der tief beschaffene Platz in Rhumspringe eine entscheidende Rolle spielen: „Der Platz wird sehr, sehr tief sein – am Ende wird die Mannschaft gewinnen, die bereit ist, über 90 Minuten den Kampf anzunehmen und Gas zu geben“, so Bigalke weiter.

Personell kann das Trainerteam diesmal nahezu aus dem Vollen schöpfen. „Die Lage sieht wieder besser aus, einige verletzte Spieler sind zurück“, berichtet Bigalke. Mit guter Besetzung und Heimvorteil will Rotenberg den jüngsten Aufwärtstrend von Denkershasuen stoppen und ihren fünften Saisonsieg einfahren.

Für Denkershausen geht es darum, die Siegesserie fortzusetzen und den Abstand zu den Abstiegsrängen weiter auszubauen. Beide Teams dürften sich dabei auf ein intensives, kampfbetontes Spiel einstellen – geprägt von Einsatz, Zweikämpfen und Bodenverhältnissen, die wenig Raum für spielerische Finessen lassen.