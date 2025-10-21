Die Mannschaft der zweiten Hälfte

Nordstadt 4:2 nach 0:2 gegen Zons, 3:2 nach 0:2 in Straberg und jetzt 4:4 nach 0:4 zu Hause gegen Mitaufsteiger SG Orken/Noithausen. So lauten die letzten drei Ergebnisse der Zweiten Mannschaft der SVG Weißenberg in der Kreisliga A. „Wenn das so weitergeht, erleide ich mit 50 Jahren einen Herzinfarkt“, sagt Trainer Markus Bartsch (47) scherzhaft. „Irgendwie brauchen wir erst immer ein paar Gegentreffer, bevor wir anfangen, Fußball zu spielen.“

In der ersten Hälfte lief bei Weißenberg noch nicht viel zusammen. „Die haben wir komplett verpennt“, räumte Bartsch ein. Das nutzte Orken/Noithausen, um das Duell zwischen den beiden Aufsteigern vermeintlich schon für sich zu entscheiden: Christian Kienast erzielte bereits in der zweiten Minute das erste Tor, vier Minuten später legte Enes Korkmaz nach. Weitere zwölf Minuten später klingelte es wieder: Kienast schob zum zweiten Mal ein, Imer Fazlija erhöhte sogar auf 4:0 für die Gäste aus der Schlossstadt.

„Wir hatten uns die ganze Woche auf das Spiel vorbereitet und uns ziemlich viel vorgenommen“, sagte Bartsch. „Und dann haben wir erstmal nichts davon umgesetzt.“ Kurz vor der Pause landete der Ball dann doch auch mal im Orkener Tor, allerdings nach einem komplett missglückten Klärungsversuch von Sidar Kemaloglu per Eigentor.

In der Pause stellte Bartsch dann mit zwei Wechseln um. „Unser erster Torwart hatte leider gar keinen guten Tag erwischt, drei Gegentreffer hätte er an einem besseren verhindert“, so Bartsch. Auch eine Ansprache gab es: „Ich hab den Jungs ganz klar gesagt, im Jugendbereich hätte ich sie jetzt rundgemacht. Aber wir sind alle erwachsen und jeder muss selber wissen, was er abliefert. Ich stell mich an den Rand, auf dem Platz kann ich nicht mehr eingreifen.“ Offensichtlich fruchtete die Ansprache: Sadi Abu Hamoud verkürzte auf 2:4 (55.), Jean-Claude Mangangula auf 3:4 (78.) und Hamoud glich fünf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit aus. „Das war die komplette Erlösung“, so der Coach.

An der zweiten Halbzeit hatte er folglich nichts auszusetzen: „Die Jungs haben alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Von Orken kam gar nichts mehr. Zwei Minuten länger und wir hätten die Partie noch gedreht“, befand Bartsch, fügte indes an: „Es wäre nur schön, wenn wir die Leistung mal über 90 Minuten auf den Platz bringen würden.“

Auch wenn die Vorstellungen noch nicht die gesamte Spielzeit über nach Plan laufen: Nach sieben Niederlagen in Folge zum Saisonstart haben die Weißenberger jetzt eine kleine Serie gestartet und sind seit drei Partien ungeschlagen. Damit stehen sie immerhin nicht mehr auf den Abstiegsrängen, sondern auf Platz zwölf. Orken hat doppelt so viele Punkte auf dem Konto wie die SVG, bleibt mit seinen 14 Zählern auf Platz neun und verpasste den Sprung in die obere Tabellenhälfte. Beide Teams haben am Sonntag keine einfache Aufgabe: Orken/Noithausen hat den VfR Büttgen zu Gast, Weißenberg II muss in Rosellen ran.