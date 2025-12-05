Die Mannschaft der Stunde

Auf Lützelsachsen (rot: Archivfoto) wartet am Sonntag eine Pflichtaufgabe gegen Heddesheim II. – Foto: Waldemar Binder

Noch will Rick Hutter kein neues Saisonziel ausrufen. Es kann aber nicht mehr lange dauern, dann wird es soweit sein beim Kreisligisten TSG Lützelsachsen. Der Trainer sagt jedenfalls: "Es war nicht unbedingt zu erwarten und auch kein Ziel von uns, um den Aufstieg zu spielen." Vor dem letzten Spieltag des Jahres 2025 ist seine Mannschaft Tabellenzweiter knapp hinter dem Spitzenreiter SC Käfertal und vier Punkte vor der drittplatzierten SG Oftersheim.

"Wenn wir ähnlich ins neue Jahr starten und dann nach sechs, sieben Spielen immer noch so dastehen, können wir gerne über mehr reden", will Hutter die Zielsetzung Aufstieg ist im April angehen und meint, "jetzt ist es ganz einfach noch zu früh dafür." Zurückhaltung ist also Trumpf bei der TSG und ihrem Coach. Sie wissen aber alle in Lützelsachsen, wie es gehen kann. 2020 stieg Hutter während seiner ersten Amtszeit als TSG-Trainer im Corona-Abbruchjahr in die Landesliga auf. Momentan wäre die Wiederholung dieses Erfolgs alles andere als ein unrealistisches Szenario.

Sechs Siege in Folge sind es mittlerweile, die Kapitän Matthias Schröder und Co. eingefahren haben, wobei sie unter anderem den Tabellenführer aus Käfertal mit 1:0 und den Vierten SC Olympia Neulußheim mit 3:2 bezwungen haben. "Wir haben gerade einfach einen Lauf, was man daran merkt, dass bei uns vielleicht mal ein Ball vom Innenpfosten reinspringt, während der Gegner nur den Pfosten trifft", konstatiert Hutter. Die anstehende Winterpause kommt für ihn trotz der punktereichen Phase genau richtig. "Irgendwann geht jede Serie einmal zu Ende, deshalb ist es vielleicht ganz gut, dass wir jetzt noch einmal den Fokus hochhalten müssen und dann abschalten dürfen", sagt der Lützelsachsener Trainer vor dem abschließenden Heimspiel am Sonntag gegen den FV Fortuna Heddesheim II.