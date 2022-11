Die „Mannschaft der Stunde“

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag das Team von Jürgen Meyer bereits in Front. Didier Nkurunziza markierte in der dritten Minute die Führung. Das Heimteam machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Darian-Tim Schnieders (5.). Mit dem 3:0 von Frank Ahlers für SC Adorf war das Spiel eigentlich schon entschieden (10.). Nkurunziza schraubte das Ergebnis in der 35. Minute mit dem 4:0 für SC Adorf in die Höhe. SC Adorf hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung.

Dem 5:0 durch Ahlers (57.) ließen Schnieders (71.) und Michail Peresekin (80.) weitere Treffer für SC Adorf folgen. Am Ende blickte SC Adorf auf einen klaren 7:0-Heimerfolg über SV Eintracht Emmeln 2.