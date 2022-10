Die Mannschaft der Extreme: Eintracht Celle setzt den Lauf fort Der MTV ist seit sieben Spielen ungeschlagen

Der MTV Eintracht Celle arbeitet sich in der Tabelle weiter fleißig nach oben. Nachdem die Eintracht anfangs einen Abstiegsplatz belegte, baut der MTV mit einem 3:1-Erfolg über den SV Ramlingen-Ehlershausen ihren Vorsprung auf die Gefahrenzone auf acht Zähler aus.

Die Celler sind die Mannschaft der Extreme: Nach sechs Niederlagen aus den ersten sieben Ligaspielen ist die Eintracht mittlerweile seit sieben Partien ungeschlagen. Es passt dazu, dass der sechstplatzierte MTV für den Moment die beste Offensive (35 Tore), gleichzeitig aber auch die schlechteste Defensive (33 Gegentore) stellt.

Im Nachbarschaftsduell mit dem SV Ramlingen-Ehlershausen war es Adrian Zöfelt, der mit einem Linksschuss flach ins Eck die Hausherren in Führung brachte (6.). Auf der anderen Seite kam MTV-Keeper Tim-Liam Freund jedoch nicht an eine hohe Hereingabe von Louis Engelbrecht ran, sodass Utku Kani am zweiten Pfosten nur noch einnicken brauchte (20.).

Die Entscheidung verlagerte sich dann in die Schlussphase. Hilger-Noel von Elmendorff fand mit seiner Hereingabe Jean-Luca van Eupen, der das Leder handverdächtig kontrollierte und dann überlegt ins kurze Eck einschob (86.). In der Nachspielzeit machte Tom Schaper den Deckel drauf (90.+3).