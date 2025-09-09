Germania Wiesmoor erlebt aktuell eine sehr unglückliche Spielzeit – auf den Auftaktsieg am ersten Spieltag gegen den Landesliga-Absteiger Germania Leer folgten ausschließlich Niederlagen, womit die Mannschaft von Timucin Akif Pohling weiterhin nur drei Punkte auf dem Konto hat. Am vergangenen Spieltag gab es zudem den nächsten Rückschlag, als die Germania mit 1:5 in Aurich verlor. Pewsum-Trainer Jonas Petersen erwartet von seiner Mannschaft dennoch vollste Konzentration, sodass die gute Leistungen der letzten Wochen bestätigt werden können – „Wir wollen unseren Lauf weiter fortführen und sowohl defensiv als auch offensiv überzeugen. Die Mannschaft brennt darauf nicht nur von Konstanz zu sprechen, sondern dies auch auf dem Platz zu beweisen."

Anpfiff ist dann am Mittwoch um 20:00 Uhr in Wiesmoor.