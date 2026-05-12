Die Malzacher-Brüder verstärken den Kader des FC Wittlingen

Der FC Wittlingen hat sich die Dienste der Brüder Adrian und Fabian Malzacher gesichert. Während Fabian (38) bereits seit einigen Wochen als Co-Trainer des Landesligisten fungiert, wird Adrian (34) im Sommer vom SV Todtmoos ins Kandertal wechseln. "Mit Adrian gewinnt der FC Wittlingen einen erfahrenen und ambitionierten Spieler, der durch seinen Torriecher in der letzten Saison in der Kreisliga A überzeugte", heißt es in der Wittlinger Mitteilung.
In seinem Premierenjahr in der A-Klasse standen für Malzacher 39 Tore aus 25 Spielen auf dem Konto, für seinen Bruder Fabian waren drei Treffer aus 24 Partien notiert. Den Abstieg des SV Todtmoos konnten die Malzachers allerdings nicht verhindern. In der laufenden Runde kommt Adrian Malzacher auf zehn Tore aus acht Einsätzen und liegt mit Todtmoos als Tabellenzweiter der B-Staffel II derzeit auf Kurs zu den Aufstiegsspielen.
Porträt: Adrian Malzacher ist der treue Torjäger des SV Todtmoos (BZ-Plus)
Auf dem Fußballplatz geht der frühere Eishockeyspieler des EHC Herrischried seit jeher für den SVT auf Torejagd, widerstand selbst den Verlockungen von Landesligisten und blieb seinem Club sogar beim Gang in die Kreisliga C treu. Nun aber wird Malzacher das Todtmooser Trikot nach dieser Saison ablegen und in den Wittlinger Dress schlüpfen. "Wir sind sehr glücklich, dass sich Adrian für unseren Verein entschieden hat. Er passt sportlich und menschlich hervorragend in unser Team“, erklärt der Sportlicher Leiter Imad Kassem-Saad.
Auch der Neuzugang blicke mit Vorfreude auf die kommende Zeit: "Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim FC Wittlingen. Die Gespräche mit dem Verein waren von Anfang an positiv und ich kann es kaum erwarten, gemeinsam mit der Mannschaft und den Fans erfolgreich zu sein", wird Malzacher zitiert.