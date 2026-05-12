Die Malzacher-Brüder verstärken den Kader des FC Wittlingen

Von links: Fabian Malzacher, Adrian Malzacher und Sportchef Imad Kassem-Saad | Foto: FC Wittlingen

Der FC Wittlingen hat sich die Dienste der Brüder Adrian und Fabian Malzacher gesichert. Während Fabian (38) bereits seit einigen Wochen als Co-Trainer des Landesligisten fungiert, wird Adrian (34) im Sommer vom SV Todtmoos ins Kandertal wechseln. "Mit Adrian gewinnt der FC Wittlingen einen erfahrenen und ambitionierten Spieler, der durch seinen Torriecher in der letzten Saison in der Kreisliga A überzeugte", heißt es in der Wittlinger Mitteilung.

In seinem Premierenjahr in der A-Klasse standen für Malzacher 39 Tore aus 25 Spielen auf dem Konto, für seinen Bruder Fabian waren drei Treffer aus 24 Partien notiert. Den Abstieg des SV Todtmoos konnten die Malzachers allerdings nicht verhindern. In der laufenden Runde kommt Adrian Malzacher auf zehn Tore aus acht Einsätzen und liegt mit Todtmoos als Tabellenzweiter der B-Staffel II derzeit auf Kurs zu den Aufstiegsspielen.