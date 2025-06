Die Malle-Partykolonne

"Ja, die Jungs haben sich das auf jeden Fall redlich verdient", sagt Patrick Gessner. Der Trainer der ersten Mannschaft ist nicht mitgeflogen und bereitet stattdessen in der Heimat die Sommervorbereitung vor. Der erste Schweiß fließt am Samstag, 21. Juni, um 10 Uhr. Und dann muss man sich nicht nur in Limbach daran gewöhnen, dass die erste Mannschaft als Belohnung für eine als Aufsteiger tolle Saison (siebter Platz mit 49 Punkten und Saarlandpokal-Finalist gegen den Regionalligisten FC Homburg) weiterhin in der höchsten landesweiten Spielklasse antreten darf - sondern auch die Zweite als neuer Verbandsligist nun dort mitmischt, wo die Erste noch vor kurzer Zeit aktiv war. Die zweite Mannschaft hatte in der Landesliga Ost mit 26 Siegen und vier Unentschieden komplett ungeschlagen die Meisterschaft errungen. "Hinter uns liegt als Verein nicht nur die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte - sondern nun auch das Ziel, beide Mannschaften in ihrer Umgebung weiter oder ganz neu zu etablieren", betont Gessner. Da man nun für die Gegner in der Saarlandliga kein Neuland mehr sei und die zweite Saison als Aufsteiger eh schwieriger wäre, laute die Zielsetzung nun zunächst einmal "Klassenverbleib" - und den strebe auch die zweite Mannschaft der Palatia in der Verbandsliga Nord/Ost an.

Bezüglich der Ersten stehen Christopher Dahl (SV Furpach) sowie Dennis Fuss (SV Kirrberg) als Abgänge fest. Außerdem kehrt Etienne Wagner erst zur Winterpause von einer Weltreise zurück. Neu in Limbach sind Manuel Niebergall (SV Rohrbach) und Nico Gabriel (DJK Ballweiler-Wecklingen). Fast ein Neuzugang sei auch der ehemalige Akteur des FK Pirmasens II, Marcel Fritzler. Er war bereits in der Endphase der abgelaufenen Saison nach seinem Wechsel zur Palatia in vier Partien zum Einsatz gekommen. Saimen Wagner, der eigentlich noch eine Runde lang für die eigenen A-Junioren spielberechtigt ist, darf sich in der Sommervorbereitung für einen Kaderplatz bei der Ersten empfehlen.