Die Maier-Zwillinge Matthias und Michael leben für den Fußball

Im Mai werden die Zwillinge Michael und Matthias Maier 42. Einen beachtlichen Teil ihres Lebens haben sie auf Fußballplätzen der Region verbracht. Das soll so bleiben, mit einer Einschränkung.

Es heißt, dass Zwillinge sich auf eine besondere Art und Weise spüren können: "Das ist bei uns auch so", sagt Matthias Maier, wenn er über Gemeinsamkeiten und Vertrautheit mit seinem Zwillingsbruder Michael spricht. Seit gut 41 Jahren verbindet die Maier-Zwillinge dabei vor allem auch eine große Leidenschaft: der Fußball. Zunächst als aktive Kicker, dann als Spielertrainer mittlerweile als (Co-)Trainer — Matthias und Michael Maier, die als Kinder in Pfaffenweiler wohnten, sind bis heute dem runden Leder eng verbunden. Der Fußball spielte bei den beiden immer eine zentrale Rolle.

Die Liste an berühmten Zwillingspaaren im Fußball ist nicht besonders lang: Die ersten Zwillinge in der Bundesliga waren die Kremers-Zwillinge. Erwin Kremers spielte als Stürmer von 1967 bis 1979 261-mal in der Bundesliga für Borussia Mönchengladbach, Kickers Offenbach und FC Schalke 04 und erzielte insgesamt 61 Tore. Immer an seiner Seite war Zwillingsbruder Helmut, der ihn auf allen seinen Stationen als Fußballspieler stets begleitete.