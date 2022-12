Die Magpies stehen glanzlos im Viertelfinale

Im nahezu ausverkauften St. James Park in Newcastle empfing der Tabellendritte den Vierzehnten vom AFC Bournemoth zum Kräftemessen.

Wenige Tage nach der Weltmeisterschaft in Katar, stand für die beiden Premier League Clubs im Carabao Cup Achtelfinale bereits die ersten Pflichtspiele auf dem Programm.

In einem schlechten Fußballspiel, dass Newcastle mit etwa 68 % Ballbesitz zwar auf dem Papier dominierte durch viele Fehlpässe und nicklige Zweikämpfe aber mit dem Ball nichts anzufangen wusste, entschied am Ende ein Eigentor durch Bournemouths Kapitän Adam Smith in der 67. Spielminute die Partie.