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Die Männer der SG Marbach/Rietheim holen den Bezirkspokal
Bei den Frauen schnappt sich die SG Schönwald-Triberg den Pott.
Die Männer der SG Marbach/Rietheim holen den Bezirkspokal gegen die SG Schwarzwald-Union Schönwald-Schonach. Bei den Frauen schnappt sich die SG Schönwald-Triberg den Pott.
Die SG Marbach/Rietheim gewann den Südbadischen Bezirkspokal Schwarzwald. Die Mannschaft von Trainer Patrick Epple setzte sich an Fronleichnam im Endspiel gegen die SG Schwarzwald-Union Schönwald-Schonach nach einem dramatischen Verlauf erst im Elfmeterschießen mit 5:4 (1:1,0:0) durch. Der FV Marbach hatte 1987 zuletzt den Pott geholt. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.