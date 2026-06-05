Die SG Marbach/Rietheim gewann den Südbadischen Bezirkspokal Schwarzwald der Herren. – Foto: Heinz Wittmann

Die Männer der SG Marbach/Rietheim holen den Bezirkspokal gegen die SG Schwarzwald-Union Schönwald-Schonach. Bei den Frauen schnappt sich die SG Schönwald-Triberg den Pott.

Die SG Marbach/Rietheim gewann den Südbadischen Bezirkspokal Schwarzwald. Die Mannschaft von Trainer Patrick Epple setzte sich an Fronleichnam im Endspiel gegen die SG Schwarzwald-Union Schönwald-Schonach nach einem dramatischen Verlauf erst im Elfmeterschießen mit 5:4 (1:1,0:0) durch. Der FV Marbach hatte 1987 zuletzt den Pott geholt. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.