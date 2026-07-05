Die Macht vom Ammersee siegt beim Elfmeter-Turnier

Am vergangenen Samstag fand im Dießener Ammersee-Stadion die elfte Markmeisterschaft im Elfmeterschießen statt. Es nahmen zwölf Teams teil, darunter zahlreiche MTV-Fußballer aus fast allen Altersklassen, aber auch einige Hobbymannschaften. Pro Team traten immer fünf Schützen an.



Aus zwei Sechsergruppen qualifizierten sich jeweils die ersten vier Mannschaften für das Viertelfinale und die anderen beiden für die Platzierungsspiele. In zwei spannenden Halbfinals konnte sich Die Macht vom Ammersee gegen Team Untergang und FC Yungstars gegen Lattenknaller durchsetzen. Im Finale bewies dann Die Macht vom Ammersee gegen FC Yungstars die besseren Nerven und sicherte sich den Titel und damit den begehrten Wanderpokal.



