„Die Luft wird immer dünner“ – nächste Klatsche für den VfL Denklingen

„Wir stehen in der Pflicht, es jetzt besser zu machen.“

Markus Ansorge, Trainer des VfL Denklingen, erwartet eine Leistungssteigerung von seiner Mannschaft.

Der Coach durfte sich zu diesem Zeitpunkt bereits Sorgen machen, denn eine Demütigung bahnte sich für seine Kicker an. Eine taktische Umstellung bremste den Tordrang bei den Münchnern, auch wenn Patrick Ochsendorf nach einer guten halben Stunde sogar noch das 4:0 für Wacker gelang.

Da noch eine Halbzeit offenstand, war jedoch weiterhin das Schlimmste für den VfL zu befürchten. Zumal es nach dem Seitenwechsel nur acht Minuten dauerte, bis Bzunek mit dem 5:0 seinen Hattrick schnürte. Die Gäste beschränkten sich in der Folgezeit nur noch darauf, Schadenbegrenzung zu betreiben und verhinderten weitere Einschläge. Mehr war in dieser Partie nicht zu holen. Der Trainer richtet den Blick deshalb schon nach vorn auf das kommende Heimspiel gegen den SV Waldperlach. „Wir stehen in der Pflicht, es jetzt besser zu machen“, so seine Forderung. Er erwartet ein schnelles Ende der Misere. Denn in der Tabelle zeigt der Trend klar nach unten.