Die Luft wird immer dünner für den TSV: Echinger Fehler werden bitterböse bestraft

TSV Eching – TSV Wartenberg 2:3 (0:1). Sie kommen nicht raus aus dem Keller. Auch gegen das zuletzt arg gebeutelte Wartenberg, das am Samstag mit seinem neuen Trainer Alex Kutschera angereist war, konnten die Zebras keinen Punktgewinn feiern. „Unsere Fehler wurden mal wieder bestraft“, musste Trainer Gianluca Dello Buno eingestehen.

Für Eching wird die Luft im Tabellenkeller nach dem dramatischen 2:3 gegen Wartenberg immer dünner. Die Zebras sind mittlerweile Vorletzter. In Kirchdorf sahen die Zuschauer beim 5:3 ein munteres Match.

Gegen Wartenberg lag der TSV zur Pause hinten, nachdem Keeper Maximilian Hug nach einer Flanke gepatzt hatte und Manuel Engl traf (45.). Nach der Pause verwandelte Daniel Bauer in Folge eines Elfmeters den Nachschuss (62.). Dieses Ergebnis hatte bis zwei Minuten vor Schluss Bestand. Dann wurde Wartenberg fahrig und Eching gefährlich. Erst landete ein zweiter Ball nach einer Flanke bei Viktor Albert Balaz, der abstaubte (88.). Dann wurde ein Fernschuss von Balaz auch noch zum Ausgleich abgefälscht (90.).

FC Moosinning II – SV Vötting 4:1 (2:0). Wenigstens ihren Humor haben sie nicht verloren. Der Abstieg aus der Kreisliga steht längst fest für die Vöttinger, doch moralisch bleiben die Kiesweiherbuam tapfer mit dabei. Und auch beim bisherigen Vorletzten gab’s eine am Ende deutliche Niederlage.

Doch noch ein glücklicher Punkt für die Echinger? Leider nicht, denn Wartenberg schlug in der Nachspielzeit zurück. Eching schaffte es nicht, einen Ball zu klären. Die Gäste flankten noch einmal und so schlug Daniel Bauer zum 3:2 zu (90.+4).

„Jetzt können wir wenigstens im Meisterschaftsrennen mitreden“, deutete Trainer Jannis Göft-Michaelis an, die nächsten Wochen die Topteams ärgern zu wollen. Gegen Moosinning II waren die Freisinger gar nicht schlecht im Spiel, trafen zunächst zwei Mal Aluminium. Besser machte es da Moosinning: Erst versenkte Manuel Gröber (39.) einen Schuss ins lange Eck, ehe sich Vötting einen Fehlpass im Aufbau leistete und Moosinning konterte. Marco Esposito erhöhte auf 2:0 (45.).

Doch so ganz geschlagen geben wollten sich die Gäste nicht. Einen Schuss von Andreas Fretz konnte FCM-Keeper Tobias Pfanzelt noch klären, der Nachschuss von Michael Düber war dann drin (50.). Am Ende fehlte den Vöttingern auch etwas das Spielglück, zudem hatte Moosinning Verstärkung von der Ersten Mannschaft dabei. In der Schlussphase wurde es dann deutlich. Erneut Esposito (60.) und Benedikt Thumbs (85.) trafen zum Endstand.

SC Kirchdorf – FC Lengdorf 5:3 (2:1). Der Klassenerhalt ist längst geschafft für den Sportclub. So kann das Team von Andreas Apold befreit aufspielen und trotzte auch den Lengdorfern drei Punkte ab. „Wir haben verdient gewonnen“, urteilte Apold.

Während die Kirchdorfer offensiv stark kombinierten, gibt es defensiv noch Arbeitsbedarf bis zum Palzing-Derby. Zunächst hatte Maximilian Mayer (18.) die Gäste in Führung gebracht, Samuel Nierhaus egalisierte nach einem Lederer-Steckpass aber bald (26.). Und nach gut einer Stunde schien die Partie entschieden. Nach einem FCL-Fehlpass (27.) markierte Nierhaus erst das 2:1, ehe er per Kopf auch noch sein drittes Tor erzielte (47.). Bastian Winklhofer sorgte nach der Pause für die komfortable 4:1-Führung (61.).