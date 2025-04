Die Luft wird dünner: VfR Garching verliert nach 2:0-Führung

Von der ersten Minute an lebten die Garchinger Abstiegskampf mit dem Hauptaugenmerk auf einer stabilen Defensive. Allerdings war man von den harmlosen und am Offensivspiel eher weniger interessierten Gästen auch nicht allzu sehr gefordert. Das Spiel plätscherte so ein bisschen dahin mit dem Warten auf den gegnerischen Fehler. Mitte der ersten Halbzeit tauchte dann Innenverteidiger Oliver Stefanovic 20 Meter vor dem Tor auf und es sah so ein bisschen aus, als würde der Verteidiger mangels Anspielstationen aufs Tor schießen. Die Freude auf der Tribüne setzte mit Verspätung ein, weil der Ball den Torwart auf dem falschen Fuß erwischte und aussah, als würde der Schuss daneben gehen. Das lag vielleicht auch daran, dass man Garchings Nummer 19 nicht mit Toren in Verbindung bringt. Der Verteidiger traf zuletzt im August 2019 für den TSV 1860 München II. Nach zwei Treffern in der Bayernliga hat er nun auch einen in der Landesliga in seiner Vita stehen.

Ivan Mijatovic bekam diesmal im Sturmzentrum den Vorzug und bedankte sich mit seinem zweiten Saisontor. Er scheiterte alleine vor dem Torwart, setzte dann aber nach und stocherte den Ball über die Linie. Solche Energieleistungen braucht es, um erfolgreich gegen den Abstieg zu kämpfen. So überraschend wie die beiden Garchinger Tore fiel dann auch der Anschlusstreffer. Moritz Seybold tauchte aus dem Nichts alleine im Fünfmeterraum auf und war selbst überrascht, wie leicht das alles ging.