„Die Luft wird dünner“ – Anderten vor schwerer Aufgabe

– Foto: Philipp Reichelt

Die Ausgangslage ist für die Gastgeber angespannt. Mit 27 Punkten steht Anderten auf Rang zwölf und damit nur knapp über dem Strich. Trainer Tobias Faust bringt die Situation auf den Punkt: „Wir stehen zwar noch über dem Strich, aber die Luft wird dünner.“

Am 29. Spieltag der Bezirksliga Hannover Staffel 2 treffen die Sportfreunde Anderten auf die SpVgg Niedersachsen Döhren. Die Partie wird bereits um 18:30 Uhr angepfiffen. Anderten unterlag zuletzt mit 2:3 gegen MTV Engelbostel-Schulenburg, während Döhren nach dem 2:4 beim TSV Bemerode ebenfalls ohne Punkte blieb.

Mit Döhren wartet ein Gegner aus dem oberen Tabellenbereich. „Das ist auch ein schwieriges Spiel, eine Mannschaft von oben“, so Faust. Dennoch sieht er Chancen für sein Team: „Wenn wir die Leistung aus der zweiten Halbzeit bestätigen, bin ich zuversichtlich, dass wir etwas mitnehmen.“ Die Marschroute bleibt eindeutig: „Aufgeben ist keine Option, wir arbeiten weiter und wollen das Spiel positiv gestalten.“

Heute, 18:30 Uhr Sportfreunde Anderten SF Anderten SpVgg Niedersachsen Döhren SpVgg Döhren 18:30 PUSH

Auch auf Seiten der Gäste ist die Ausgangslage besonders. Trainer Patrick Heldt beschreibt die personelle Situation deutlich: „Wir gehen personell auf dem Zahnfleisch und ich hoffe, dass wir überhaupt eine Startelf stellen können.“ Neben Verletzungen und muskulären Problemen erschwert auch die berufliche Situation einzelner Spieler die Vorbereitung.

Trotzdem reist Döhren mit klaren Ambitionen an: „Wir fahren nicht hin, um das Spiel einfach laufen zu lassen, sondern wollen drei Punkte holen und unsere gute Saison weiter bestätigen.“ Heldt erwartet ein intensives Duell: „Ich erwarte ein sehr intensives Spiel, das über Laufbereitschaft, Kampf, Einsatz und Mentalität entschieden wird.“

Damit ist die Ausgangslage klar umrissen: Anderten benötigt Punkte im unteren Tabellendrittel, Döhren will seine Position im oberen Bereich festigen.