Die Luft wird dünner

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Der SC Willingen hat im vorgezogenen Spiel des 31. Spieltags eine couragierte Leistung gezeigt, steht am Ende aber wieder ohne Punkte da. Beim FSV Wolfhagen verloren die Upländer trotz früher Führung und bleiben damit im Tabellenkeller weiter erheblich unter Druck.

Willingen begann mutig und belohnte sich früh. Florian Heine brachte die Gäste nach neun Minuten in Führung, nachdem die Upländer aktiv ins Spiel gekommen waren und Wolfhagen zunächst nicht zur Ruhe kommen ließen. Der Vorsprung hielt allerdings nicht lange: Nach einem Foul im Strafraum verwandelte Vladyslav Tyshyninov in der 23. Minute den fälligen Elfmeter zum 1:1.

Später Nackenschlag

Danach entwickelte sich eine Partie, in der Willingen über weite Strecken stabil stand und immer wieder gute Phasen hatte. Wolfhagen kam zwar zu Abschlüssen, fand aber lange keinen klaren Weg durch die Gästeordnung. Die Entscheidung fiel erst in der Schlussphase. Nach einem Eckball rutschte der Ball durch den Strafraum, Christian-M. Brinkmann stand am zweiten Pfosten richtig und drückte ihn in der 85. Minute zum 2:1 über die Linie. Willingen warf danach noch einmal alles nach vorn und hatte in der Nachspielzeit durch einen Distanzschuss von Sebastian Müller die Chance zum Ausgleich, doch Wolfhagens Torwart Rick Christof lenkte den Ball über die Latte.

So blieb den Upländern nur die Erkenntnis, dass sie gegen ein Team aus dem oberen Tabellendrittel mithalten konnten – aber erneut nichts Zählbares mitnahmen. Bei 24 Punkten und nun 18 Niederlagen wird die Lage im Abstiegskampf immer schwieriger. Wolfhagen hingegen erfüllte die Aufgabe knapp, aber wirkungsvoll, und hält vor dem Saisonendspurt den Anschluss an die obere Tabellenregion.